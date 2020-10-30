أخبار الفن .. رامز أمير يتصدر تويتر بسبب مهرجان الجونة .. وسكارليت جوهانسون تدخل القفص الذهبي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.
كشفت عدد من المواقع والصحف الاجنبية عن زواج النجمة العالمية سكارليت جوهانسون من كولين جوست في العطلة الاسبوعية الماضية ، بعد مرور ٥ اشهر على خطوبتهما.
تصدر الفنان رامز أمير لائحة الاكثر تداولا بموقع تويتر ، بهد استعراض لياقته البدنية على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة.
نشر الفنان محمد محسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع الفنانة سلوى محمد على من مدينة الجونه.