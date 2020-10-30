أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية: العالم يندد بهجوم نيس في فرنسا.. وكورونا يغزو الأمم المتحدة ووكالاتها.. والبرلمان العربي يؤكد في أولى جلساته رفضه للتدخلات الخارجية

- بريطانيا تقاوم ضغوطًا لاتباع إجراءات فرنسا وألمانيا وسط زيادة حالات كورونا

- الإمارات: أعمال الإرهاب تتنافى مع القيم الدينية

- البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب الليبي وترحيبه بوقف إطلاق النار الشامل









ركزت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، على عدد من القضايا والحوادث الهامة، من بينها تطورات فيروس كورونا، وحادث فرنسا الإرهابي وردود الفعل الدولية.





وذكرت صحيفة الإمارات اليوم في تقرير لها، أن فيروس كورونا تسبب في اهتزاز منظمة الأمم المتحدة، حيث تم تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمنظمة الدولية منذ بداية الجائحة، كما انتشر الفيروس بمقرها في نيويورك.





وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إنه تم تسجيل 5325 إصابة على الأقل، و64 حالة وفاة في جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.





وألغت الأمم المتحدة جميع الاجتماعات التي تعتمد على الحضور الشخصي في مقرها بنيويورك هذا الأسبوع، بعد الإبلاغ عن خمس إصابات في بعثة دولة عضو.





وقال دوجاريك إن البعثة تعمل «بشكل وثيق للغاية» مع الخدمة الطبية التابعة للأمم المتحدة، ويتم تعقب المخالطين.





وذكر دبلوماسيون أن تفشي مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كان في بعثة دولة النيجر، التي لم تصدر إعلانًا عامًا.





من ناحية أخرى، كشفت الصحيفة أن بريطانيا قاومت ضغوطًا أمس، من أجل فرض إجراءات عزل عام ثانية على مستوى البلاد، بعد أن فرضت فرنسا وألمانيا قيودًا شاملة على الحياة الاجتماعية لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي دفع الخدمات الصحية قرب أقصى قدراتها الاستيعابية، فيما طالبت منظمتا «اليونسكو» و«اليونيسف» الأمميتان مع «البنك الدولي» بإبقاء المدارس مفتوحة في سياق التدابير المعتمدة لمواجهة وباء «كوفيد-19»، في تقرير سلّط الضوء على تداعيات الأزمة الوبائية على التعليم المدرسي في البلدان الفقيرة.





وتفصيلًا، تحاول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حتى الآن تجنب فرض إغلاق على مستوى البلاد، وتختار بدلًا من ذلك فرض نظام متدرج من الضوابط المحلية، يهدف إلى تشديد الإجراءات في المناطق المتضررة، مع ترك المناطق الأخرى بقيود أقل.





وأظهرت دراسة جديدة، أجرتها «جامعة إمبريال كوليدج لندن»، الوضع المأساوي الذي تواجهه بريطانيا، تلك الدولة التي لديها أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس في أوروبا، حيث يتضاعف عدد حالات الإصابة في إنجلترا كل تسعة أيام.





وقال صاحب الدراسة، ستيفن رايلي، إن على الحكومة أن تقرر على وجه السرعة ما إذا كانت راغبة في الاقتداء بفرنسا وألمانيا أم لا.





وأضاف رايلي، أستاذ ديناميات الأمراض المعدية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "التعجيل بذلك أفضل".





ومع ذلك، قال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، إنه لا يعتقد أنه يتحتم على بلاده أن تحذو حذو فرنسا وألمانيا في فرض قيود على مستوى البلاد.





وأضاف لإذاعة تايمز "التقييم الحالي للحكومة هو أن فرض إغلاق على مستوى البلاد غير مناسب، سيكون ضرره أكبر من نفعه".





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 44.2 مليون شخص في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و169 ألفا و580 حالة.





وأظهر إحصاء أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019 .وام





وفي صحيفة البيان، أدانت الإمارات بشدة، العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، والذي أسفر عن سقوط ٣ قتلى.





واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة، والذي أسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية، وقالت، إنّ الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مشدّدة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.





وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة عبر «تويتر» أنّ "خطاب العنف والتطرّف لا يمثلنا، وأنّ صوت العقل والحكمة هو منهجنا وطريقنا. إلى ذلك، لقي الهجوم الإرهابي في نيس تنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا واسعا"ً.





وسلطت الصحيفة الضوء أيضًا على ردود الأفعال الدولية على الحادث، حيث توالت التنديدات الدولية بالاعتداء الذي أدى أمس الخميس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في كنيسة نوتردام في نيس، والذي فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا فيه.





وفي ما يلي أبرز ردود الفعل:





الولايات المتحدة: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس عن تضامنه مع فرنسا، منددًا بـ"اعتداءات إرهابية" مرفوضة.





وكتب ترامب في تغريدة "قلوبنا مع شعب فرنسا. أمريكا تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة". وأضاف "يجب أن تنتهي فورًا هذه الاعتداءات الإرهابية المتطرفة"، معتبرًا أنه "لم يعد بإمكان أية دولة، سواء كانت فرنسا أو غيرها، أن تتسامح معها!".





الأمم المتحدة: دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "بشدة الاعتداء المقيت"، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من نيويورك.





وقال المتحدث في مؤتمر صحافي يومي إن جوتيريش "يجدد التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة فرنسا" في هذه المحنة.





الاتحاد الأوروبي: دان قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس الاعتداء وحضوا العالم على "العمل باتّجاه الحوار وتحقيق التفاهم بين المجتمعات والأديان عوضا عن الانقسام".





وأعرب القادة الـ27 في البيان الصادر عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن تضامنهم مع فرنسا .





وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت في تغريدة "أدين الاعتداء البغيض والوحشي الذي وقع (...) في نيس وأقف مع فرنسا بكل قلبي".





ودعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الأوروبيين إلى "الاتحاد ضد العنف وضد الذين يسعون إلى التحريض ونشر الكراهية".





السعودية: أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي".





وأكدت "رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة".





مصر: أعلنت وزارة الخارجية المصرية "وقوفها مع (...) فرنسا في مواجهة هذا الحادث البغيض".





كما ندد إمام الأزهر أحمد الطيب بالاعتداء الذي يعكس "أعمالا إرهابية بغيضة" تتنافى "وتعاليم الإسلام".





ألمانيا: أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقوف ألمانيا إلى جانب فرنسا بعد الهجوم "الوحشي". وقالت في تغريدة نشرها المتحدث باسمها شتيفان زايبرت "أشعر بصدمة كبيرة إزاء عمليات القتل الوحشية في الكنيسة في نيس. أفكاري مع أقارب القتلى والجرحى. ألمانيا تقف مع فرنسا في هذا الوقت الصعب".





إيطاليا: دان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "الهجوم الشائن" مؤكدا أنه "لن يزعزع الجبهة الموحدة للدفاع عن قيم الحرية والسلام". وأضاف في تغريدة "قناعاتنا أقوى من التعصب والكراهية والإرهاب".





بريطانيا: تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسنون بالوقوف إلى جانب فرنسا في حربها ضد التطرف.





وقال في تغريدة باللغتين الانجليزية والفرنسية "أشعر بالفزع حيال سماعي الأنباء الواردة من نيس هذا الصباح بشأن هجوم همجي على كنيسة نوتردام".





وأضاف "نتضامن مع الضحايا وعائلاتهم وتقف المملكة المتحدة بثبات مع فرنسا ضد الإرهاب وعدم التسامح".





من ناحية أخرى، سلطت صحيفة الخليج الضوء على الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي.





وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رفضه التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، مؤكدًا تضامن البرلمان التام مع الشعب الليبي، ومرحّبًا باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه قبل أيام ليشمل كل أنحاء ليبيا.





ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي كلًا من: محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي. كما يضم وفد الشعبة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.





وأكد محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، أهمية جلسة البرلمان، أمس الخميس، والتي تأتي عقب اختيار عادل العسومي لرئاسة البرلمان، معربًا عن تمنياته أن يشهد البرلمان تحت رئاسته تحقيق منجزات على المستوى العربي، خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد فيها العديد من دولنا العربية أزمات كبيرة، فضلًا عن جائحة «كورونا» التي أثرت بدورها في الحياة الاقتصادية العربية، والعالمية. وقال إن لجان البرلمان العربية الأربع قامت برفع تقاريرها وتوصياتها إلى جلسة البرلمان، أمس الخميس، لاعتمادها. وأضاف أن الجلسة استعرضت تقريرًا حول التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في اليمن، وليبيا، ولبنان، والعراق.