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لفتة طيبة ومبهجة..لميس سلامة تعلق على توزيع راعي كنيسة حلوى المولد على المسلمين..فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن
أكدت الإعلامية لميس سلامة أن الشعب المصري نسيج واحد ويد واحدة مؤكدة أنه لا فرق بين مسلمين وأقباط في مصر فكلنا مصريين ودائما ما نشعر ببعض ونتشارك أفراحنا وأحزاننا معا.

وأضافت سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن هذا الترابط الموجود وجدناه بالفعل يترجم على أرض الواقع مشيرا إلى انه في عدد من المحافظات قام اخوتنا الأقباط بتوزيع "حلوى المولد" في الشارع احتفالا بالمولد النبوي الشريف. 

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك قام بتوزيع الحلوى في الشارع في مدينة الغردقة على عمال النظافة مؤكدة أنه قرر أن يسعدهم ويفرحهم.

وأشارت سلامة إلى أنه لم يقوم بتوزيع الحلوى من أجل شيء ما ولكن هذا هو الطبيعي المعتاد عليه الشعب المصري في مشاركة الفرحة معا بين المسلمين والأقباط.

وقالت مقدمة برنامج صباح البلد ان ما قام به راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك هي لفتة طيبة ومبهحة وجعلتنا نطمئن على بلدنا وعلى الشعب المصري.

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