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توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-10-2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:55 ص
الدولار
الدولار
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc، اليوم الجمعة 30- 10 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.67 جنيه للبيع و18.51 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.57 جنيه للبيع و20.34 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.08جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.53 جنيه للبيع 48.78 جنيه للشراء.

وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك:"مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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