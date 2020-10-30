القومي للبحوث يقدم نصائح للمواطنين قبل فصل الشتاء

قالت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن المصريين مقبلين على فصل الشتاء، ولذلك نطالب الجميع تناول كميات كبيرة جدًا من المياه لعدم تعرض الجسم لـ مشكلات صحية.





وأضافت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن تناول الخضروات و الفاكهة فى هذه الفترة مهمة وذلك لتقوية المناعة، وتحمى الجسم من الإصابة بالبرد، أو أى أمراض فى هذه الفترة.





ولفتت إلى أنه ينصح الجميع فى فصل الصيف بشرب السوائل كثيرًا، ولكن فى الشتاء نطالب بتناول الفاكهة التى بها موالح مثل الجوافة، كما نطالب الجميع بالسوائل الدافئة موضحة أن ممارسة الرياضة فى الشتاء أمر مطلوب و بشكل يومي.



