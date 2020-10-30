هند النعساني: الشعب المصري دائما نسيج واحد ويد واحدة ولا تفرقة بين مسلم ومسيحي..فيديو





وأضافت النعساني خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه لا يمكن أن نفرق بين مسلم ومسيحي مشيرة إلى ان كلهم مصريين روح واحدة وتريطهم عادات وتقاليد واحدة ونشأة واحدة .





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن المسلمين والمسيحيين دائما ما يتشاركون الأفراح والأحزان والصعاب معا مؤكدة أن ذلك يظهر على مر الزمان ويظهر ذلك في المناسبات.





وأشارت النعساني أنه في مناسبة شهر رمضان العظيم وعيد الفطر والأضحى وعيد القيامة المجيد يتشارك المواطنين مسلمين ومسيحيين في تزيين الشارع فلا فرق بين مسلم ومسيحي خلال تلك المناسبات.





وقالت مقدمة برنامج صباح البلد "أنه في الاحتفالات يصعب التفرقة دائما بين المسلم والمسيحي" لأن نحن مصريين مندمجين متداخلين وسنستمر كذلك.









أكدت الإعلامية هند النعساني أن الشعب المصري دائما ما يكون نسيج واحد ويد واحدة؛ مؤكدة ويظهر ذلك خلال تعاملاتنا اليومية وفي حياتنا بشكل عام على مر العصور.