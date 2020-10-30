AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: مصر قدمت نموذجا استباقيا مميزا في إدارة أزمة كورونا.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
كريم العمده
كريم العمده
Advertisements
نورهان رأفت
قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في عبور أزمة كورونا ، بأقل خسائر ممكنة، موضحا أن الدولة المصرية خصصت مليار جنيه استباقي لمواجهة الأزمة، وقدمت نموذجا جيدا في تخطيها.

وأَضاف كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن تعامل مصر مع أزمة كورونا بشكل استباقي ، بمثابة فكر جديد في إدارة الأزمات ، لافتا إلى أن تلك الإجراءات كانت سبب في تخفيف عبء الأزمة .

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية  مشيرا إلى أن السوق المصري متنوع الأنشطة وله معاملة خاصة مضيفًا أنه مع توقف حركة النشاط التجاري في الدول ، زادت الصادرات الزراعية المصرية ، خلال أزمة كورونا .

 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

نفتح المدارس بحذر ونراقب.. وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاع إصابات كورونا

طارق شوقي: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية.. وحضور وغياب بالمدارس.. و 1.5 متر المسافة بين كل طالب.. والسناتر لا تنتمي لمنظومة التعليم

بعد 48 ساعة من بدء الدراسة| وزير التعليم: لم نرصد أي حالات كورونا في المدارس.. واقعة"المحافظ والمديرة" قيد التحقيق.. والشكاوى المرسلة لـ الكول سنتر"قليلة وعادية".. وسنعاقب المخالفين

لميس الحديدي عن استمرار ازدحام أولياء الأمور أمام المدارس: انتوا كده هتجبولهم كورونا

مشهد تجمهر يثير غضب لميس الحديدي على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30-10-2020 بمحافظات مصر

ابن لك بيتا في الجنة .. سنن واظب عليها النبي في حياته

تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والصدر والكتف والفقرات القطنية..فيديو

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على واتسآب

AdvertisementS

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

تنتهي في مارس 2021.. القانون يضع سقفا لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

انتبه من آلام الظهر .. علامات في العمود الفقري توضح إصابتك بسرطان الرئة .. تفاصيل

اتفق والداها على قتلها .. وفاة طفلة بعد منع الطعام والشراب عنها لمدة أسبوع .. صور

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

عرائس ودماء.. سيدة تعثر على غرفة سرية في منزلها .. صور

كذبة كبيرة .. طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

اللي معاه قرش محيره .. ثري يتسبب في أزمة مرورية بعد إلقاء ماله من النافذة .. تفاصيل

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

الجمهور يبحث عن عايدة رياض .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة