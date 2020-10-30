خبير اقتصادي: مصر قدمت نموذجا استباقيا مميزا في إدارة أزمة كورونا.. فيديو

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في عبور أزمة كورونا ، بأقل خسائر ممكنة، موضحا أن الدولة المصرية خصصت مليار جنيه استباقي لمواجهة الأزمة، وقدمت نموذجا جيدا في تخطيها.





وأَضاف كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن تعامل مصر مع أزمة كورونا بشكل استباقي ، بمثابة فكر جديد في إدارة الأزمات ، لافتا إلى أن تلك الإجراءات كانت سبب في تخفيف عبء الأزمة .





وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية مشيرا إلى أن السوق المصري متنوع الأنشطة وله معاملة خاصة مضيفًا أنه مع توقف حركة النشاط التجاري في الدول ، زادت الصادرات الزراعية المصرية ، خلال أزمة كورونا .



