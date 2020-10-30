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أخبار العالم

نتنياهو يعتزم إغلاق أي مدينة يتفشى كورونا بداخلها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
نتنياهو يعتزم اغلاق
نتنياهو يعتزم اغلاق اي مدينة يتفشي كورونا بداخلها
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سمر صالح
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يواصل مساعيه بدون هوادة بهدف الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال إنه رغم تحسن الصورة الوبائية مقارنة بالقارة الأوروبية فانه يعتزم فرض الاغلاق على مدينة توصف برتقالية لئلا تصبح حمراء.

ودعا الجمهور مجددا إلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة لاسيما وضع الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2,508 حالات، وتسجيل 688 إصابة جديدة بعد إجراء 34,646 اختبارًا.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 313,114 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين هو 11,164 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن من بين الإصابات هناك 440 حالة خطيرة منها 191 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 113 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 299,439 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 759 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 9,863 مصابًا للعلاج المنزلي، و542 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

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