والدة مهاجم كنيسة نيس تكشف تفاصيل لأول مرة.. فيديو

وفى نفس السياق قال ياسين عيساوي شقيق إبراهيم، إن شقيقه أرسل له صورة من أمام مبنى الكنيسة التى حدث بها العمل الإرهابي، ولم يخبره بأى شيء أخر".

تداول عدد من المواقع الاخبارية مقاطع فيديو وصور للرجل الذي قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في كنيسة في نيس اليوم الخميس والذي ذكرت أنه يدعى إبراهيم عويساوي، وهو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما.





ووفقا لوسائل الاعلام الفرنسية، وصل العيساوي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في أواخر سبتمبر الماضي، عندما وضعته السلطات في الحجر الصحي لفيروس كورونا قبل الإفراج عنه بأمر بمغادرة الأراضي الإيطالية.





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وقالت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية إنه وصل إلى فرنسا مطلع أكتوبر.





وقال ماكرون إن فرنسا لن تستسلم للإرهاب بعد هجوم نيس.





وتقول السلطات الفرنسية إن العويساوي لم يكن يحمل أوراق ثبوتية عندما أطلقت الشرطة النار عليه وأصابته بعد الهجوم ، لكنه كان يحمل وثيقة تذكر اسمه من الصليب الأحمر الإيطالي. لم يتقدم بأي طلب للحصول على اللجوء السياسي في فرنسا.





وأكد المدعون في صقلية لصحيفة ذا جارديان الفرنسية أن العويساوي وصل إلى لامبيدوزا في 20 سبتمبر ، ثم أمضى 14 يومًا على متن قارب الحجر الصحي قبل نقله إلى باري في البر الرئيسي في 9 أكتوبر.





ارتفاع عدد الوافدين من تونس يعني تأخير إجراءات العودة من إيطاليا في كثير من الأحيان.





وبدلًا من ذلك ، كثيرًا ما يُمنح التونسيون "قسيمة خروج" تتطلب منهم مغادرة إيطاليا خلال سبعة أيام. كان العويساوي قد تلقى مثل هذا الأمر ، لكنه سافر ، مثل كثيرين ، إلى فرنسا بشكل غير قانوني.





كما أكد ممثلو الادعاء في صقلية أن العويساوي ليس بحوزته أوراقًا ، وقالوا إن صورة له نشرتها الشرطة الفرنسية تتطابق مع تلك التي بحوزتهم.





وفقًا للقضاة ، فإن "الفرضية الحالية والأكثر ترجيحًا" هي أنه سافر إلى لامبيدوزا على متن سفينة صغيرة.





وقال اليوروبول في تقرير في وقت سابق من هذا العام أنه لا توجد مؤشرات على استخدام منظم "للهجرة غير النظامية" من قبل المنظمات الإرهابية.





ومع ذلك ، قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن اعتقال تسعة سوريين ومصري وتركماني في قبرص في مايو 2020 ، وجميعهم مرتبطون إما بداعش أو الجماعات المرتبطة بالقاعدة ، أظهر أن الإرهابيين المحتملين يمكنهم استخدام طرق الهجرة غير الشرعية للوصول إلى أوروبا.





وقال ماتيو سالفيني ، وزير الداخلية الإيطالي السابق اليميني المتطرف ، إنه إذا تأكدت أنباء وصول العويساوي إلى لامبيدوزا ، فإن وزيرة الداخلية الحالية ، لوسيانا لامورجيز ، يجب أن تستقيل أو تُقيل.



