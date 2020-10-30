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حوادث

ضبط عامل وبحوزته 33 قطعة حشيش في سوهاج

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
حشيش
حشيش
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من ضبط عامل وبحوزته 33 قطعة من مادة الحشيش المُخدر بمحافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمركز من ضبط "موسى. ع. م"، 35 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته 33 قطعة من مادة الحشيش المُخدر يزنوا حوالي 200 جرام، ومبلغ مالي قيمته 1450 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول من أجل الاتصال بعملاءه من المتعاطين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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