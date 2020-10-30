3 متاحف جديدة جاهزة للافتتاح لاستغلال ثروات مصر الأثرية.. تفاصيل

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامي منة الشرقاوي والإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "3 متاحف جديدة جاهزة للافتتاح لاستغلال ثروات مصر الأثرية".





ساهم الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة والآثار في تحقيق طفرة كبيرة انعكست على الاكتشافات الأثرية العديدة وتطوير وإنشاء العديد من المتاحف لاستيعاب وتوظيف وحماية ثروات مصر الأثرية من بينها متاحف، توقف العمل بها لما يقرب من ربع قرن ولم تعد مشروعاتها للحياة إلا بعد تولي الرئيس السيسي المسؤولية وتوجيهه لإنهاء العمل بها كجزء من مشروع قومي يحتفي بحضارة مصر وتراثها كما يهتم بمستقبلها.





ومن المتاحف التي انتهى العمل بها وأصبحت جاهزة لافتتاحها، متحف شر الشيخ المقام على نحو 20 ألف متر مربع والذي بدأ العمل فيه عام 2003 وتوقف عام 2011 وتم استئناف العمل به مرة أخرى قبل عامين وبلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه ويعكس سيناريو العرض المتحفي تاريخ الحضارة المصرية بعرض 5200 قطعة أثرية منتقاة.





وعلى بعد 600 كم وداخل المبنى النصف دائري بدأ إنشاؤه منذ 28 عاما يستعد متحف كفر الشيخ لاستقبال زواره قريبًا بعد انتهاء الأعمال به وجاهزيته للافتتاح بتكلفة بلغت 62 مليون جنيه ويربط المتحف بين مسار العائلة المقدسة وتل الفراعين ويقع في موقع متميز بمدينة كفر الشيخ ويضم 1200 قدعة أثرية نادرة.





ومن المنتظر افتتاح متحف المركبات الملكية والذي يضم 5 قاعات عرض تحتوي على مجموعة رائعة من المقتنيات أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات التي يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة.



