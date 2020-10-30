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أخبار العالم

يستخدم في مكافحة كورونا..السعودية تحذر من هذه المنتجات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية منشورا حذرت فيه  من أربعة منتجات صابون للأيدي لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، ما يعد مخالفًا للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

وذكرت “الهيئة” أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم بايو برو رواد الإنتاج برائحة الورود سائل غسيل اليدين Pio Pro RAWAD hand washing liquid”، بتاريخ صلاحية (2022/09/01)، والمنتج الثاني يحمل اسم “سانفكس صابون سائل لليدين رائحة الزهور Sanvix liquid hand soap flower fragrance”، بتاريخ صلاحية (2021/03/21).

أما المنتج الثالث فهو ماركي سائل غسيل اليدين التفاح Marki handwashing liquid apple”، بتاريخ صلاحية (2021/12)، في حين أن المنتج الرابع يحمل اسم صابون غسيل الأيدي مضاد للبكتيريا Xtra care anti-bacterial Flower hand wash”، برقم تشغيله (9887) وتاريخ صلاحية (2023/02/10).

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وبيًنت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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