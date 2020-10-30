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محافظات

حملات مكبرة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار في القليوبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مسئولي مديرية التموين بعمل حملات موسعة والاهتمام بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.


كما كلف المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع التموين بالرقابة على الأدوية والمسلتزمات الطبية والتأكد من توافرها وصلاحيتها، كما وجه الهجان مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والسيول ووضع خطة زمنيه متكاملة لذلك والتأكد من صلاحية عربات شفط المياه والأمطار والملاحظه الدائمة لإرتفاع منسوب المياه ومواجهة اى احداث طارئة.

كما طالب المحافظ بالتنسيق بين مديرية الري والطرق وشركة المياه بالقليوبية لإنشاء مخرات صناعية لصرف مياه الأمطار والسيول إن جدت .

يذكر أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد ترأس اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي السبت والاحد الموافقين 7و8 نوفمبر 2020 لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته خلال الاجتماع بنهو كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع  بجميع اللجان فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 مليون و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركز انتخابي يضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

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