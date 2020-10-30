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أخبار البلد

الحكومة تنفي 11 شائعة في أسبوع.. فيديو جراف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقة هذه الموضوعات.

يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 23 حتى 30 أكتوبر 2020):


نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول  فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، كما نفى ما تداول حول إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق ،   ونفي ايضا ما اثير حول إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد

ونفى المركز ما تداول حول   إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ، ونفي المركز ما انتشر حول تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق ، كما نفي المركز الإعلامي ما تردد حول  بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.

ونفى أيضا ما أثير حول إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على "معاش الطفل"، كما نفى ما تداول حول   اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري ، ونفي ما انتشر حول إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية ، كما نفى المركز ما تردد حول تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس، ونفى أيضا ما انتشر حول وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.

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