سينقل 500 ألف راكب يوميا.. وزير النقل: القطار الكهربائي LRT شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) ومونوريل العاصمة الإدارية.





بدأت الجولة بمتابعة معدلات تنفيذ محطات وانفاق وجسر القطار الكهربائي LRT بالإضافة إلى تقدم اعمال تنفيذ الورشة الرئيسية ببدر والمقامة على مساحة 60 فدان و حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 63 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 47 % من أعمال الكبارى بالمشروع و 86% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالى 63 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة ،

وأوضح الوزير أن هذا الخط يمتد مساره من محطة عدلي منصور التبادلية موازيا لطريق الاسماعيلية الصحراوي لربط كافة مدن شرق القاهرة( السلام – العبور- المستقبل – الشروق – بدر) ثم يتفرع شمالا بعد مدينة بدر حتى العاشر وجنوبا حتى العاصمة الادارية ثم يمتد حتى المدينة الرياضية العالمية بإجمالي طول 90كم وإجمالي 16 محطة لافتًا إلى أن طاقة النقل للقطار الكهربائى تبلغ 30 الف راكب /ساعة/إتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا



