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أخبار العالم

اعتقال شخص في لبنان بتهمة الإساءة إلى الرسول

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
الأمن اللبناني (أرشيفية)
الأمن اللبناني (أرشيفية)
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محمد عثمان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن مخابرات الجيش اللبناني، أوقفت رجلًا سوري الجنسية في شمال لبنان بتهمة الإساءة للرسول.

وقالت الوكالة إن الرجل السوري أنشأ حسابا مزيفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة للنبي محمد وإثارة النعرات الطائفية بالبلاد.

وذكرت الوكالة أن دورية من مخابرات الجيش - مكتب أمن البترون، تمكنت من توقيف المدعو "س.إ"، سوري الجنسية، الذي أنشأ حسابا مزورا على موقع "فيسبوك" باسم مسيحي "إ.ص"، واستعمل الحساب لكيل الشتائم بحق النبي محمد والدين الإسلامي، ما تسبب بحالة من التوتر الشديد في منطقة شمال لبنان، بالإضافة إلى ردود التهديد والوعيد على كلامه المكتوب عبر حسابه المزور".

وأكدت الوكالة أن الموقوف يخضع حاليا للتحقيقات من قبل مخابرات الجيش قبل أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية.

يأتي ذلك تزامنًا مع الأزمة التي تعيشها فرنسا بسبب النعرات الطائفية والعنصرية التي تندرج تحت مسمى حرية التعبير، حيث عمدت بعض الصحف الفرنسية إلى نشر رسومات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، ما أثار استهجان داخل وخارج فرنسا.

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