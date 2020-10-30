AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نادي القضاة يدافع عن الرسول في يوم مولده.. الرسوم المسيئة لن تنال من سيرته العطرة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
نادي القضاة
نادي القضاة
Advertisements
جودت عيد
أصدر  نادي  قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن  بيانا بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد  النبوي الشريف. 

وأكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم النادي أن البيان تضمن انه بمناسبة ذكرى مولد سيد الآنام محمد  صلى الله عليه وسلم  أحسَن الناس خُلُقًا، وأوسَعَهم صَدرًا، وأصدَقهم حديثًا، ما زلنا  وسنظل نتأسى بخلقه الكريم وبسيرته العطرة التي ستظل شاهدة على كون إمام المرسلين قائدا للبشرية بخلقه وبسماحته  

واضاف النادي "ونحن نحتفل بهذه الذكرى الطيبة نؤكد  أن العقول المستنيرة المتحضرة بحق كما ترفض وتشجب القتل والإرهاب  فإنها يجب أن تلفظ  الحض على الكراهية ونشر العنف  والتطاول  على الرموز الدينية والانتقاص من قدرها  بزعم حرية الرأي ؛ فحرية التعبير  مقيدة باحترام حقوق  ومشاعر ومقدسات الآخرين ورموزهم الدينية والروحية وهو ما أقرته كل الأديان والشرائع وأكدته  كافة المواثيق والصكوك والعهود الدولية 

وتابع البيان "نشدد  على  أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  أسمى وأكبر من أن تؤثر على  جلال مقامه وعظم قدره   أية تصريحات  غير مسئولة أو  أية رسوم  مسيئة ولن ينال من سيرته  العطرة التي تملأ الأرض والسماء كنموذج خالد جسد بأخلاقه العظيمة أعظم معاني الإنسانية في الدعوة لرب العزة بالحكمة والموعظة  الحسنة  لأن المولى عز وجل عصمه حيًا وميتًا  إذ قال تعالي: " وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  "
كما قال رب العزة في كتابه الكريم " إنَّا  كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ " صدق الله العظيم
 
واضاف " يحدونا الأمل  ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة أن  ينير الله سبحانه وتعالى  الصدور والعقول  بقيم السلام والتّسامح والرحمة واحترام الآخر، وأن يعي الجميع أن العالم بأسره في  أمس الحاجة للبحث عن توطيد أواصر المحبة والسلام الاجتماعي ونشر قيم التعايش السلمي ونبذ العنف والحض على الكراهية  بين الجميع دون تمييز  بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة ، أو لأى سبب آخر"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى مولد النبي.. ماذا حدث عندما خرج رسول الله بعمر 9 سنوات مع عمه إلى الشام؟

ثانى بيان في 48 ساعة ضد فرنسا.. رابطة العالم الإسلامي تنتفض ضد المسيئين للإسلام

لا تمت لحرية التعبير بصلة.. بيان من هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإساءة للنبي

د.محمد داود يكتب: الإساءات المتكررة ضد رسولنا دليل صدق نبوته

المؤتمر يتبنى دعوة الأزهر لتشريع عالمي يجرم الإساءة للرموز الدينية

نص كلمة الرئيس السيسي في احتفال المولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

لراغبى دراسة الماجستير في ألمانيا.. تعرف على الشروط وتكلفة الدراسة

رانيا يوسف ترد من خلال "صدى البلد" على انتقاد إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة

برفقة زوجته.. شاهد أحدث ظهور للاعب محمد زيدان في الجونة

البلوجر الكويتية روان بن حسين في أزمة مع القضاء البريطاني بسبب طليقها

بعد تأجيل مباراة النهائي .. الاتحاد الإفريقي يتصدر تويتر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

بفستان قصير.. رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة على الموضة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين