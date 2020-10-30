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ثقافة

إزاي نحب صح.. ندوة على طاولة مكتبة المستقبل العامة غدا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تشهد مكتبة المستقبل العامة، في الخامسة مساء غدًا السبت، ندوة بعنوان "ازاي نحب صح ".

 تتناول الندوة عده محاور منها: تكرار العلاقات، لماذا وجود هؤلاء الناس في حياتنا، ما هو الاختيار الصحيح قبل الموافقة علي الجواز، ما هي مفاتيح القلب، لماذا لا نفهم بعض، متي نوقف العلاقه ونقول انتهي ونفركش، كيف  تكوني الأولى و الأخيرة في حياة شريك حياتك.

وقال د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصرالجديده إن الندوة مضىء لكل علاقتنا الإنسانية وكل ما يخص العلاقات الإنسانية وكيفية التعامل معها لإعطاء الإنسان طاقه إيجابيه في حياته ويسعد بها، ويتم التحدث في الندوة باستفاضة لتكون خريطة طريق  يستطيع الإنسان أن يعيش بها ويسعد بكل العلاقاته المحيطة به.

وأضاف أن العلاقات الإنسانية حثنا بها كل الأديان وخاصة في  القرآن الكريم بحسن معاملة كل من حولنا والجار وهذا نابع من اهتمام القرآن بتوثيق العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وتأكيده على الدعوة للتماسك والترابط، ودعوته لتحقيق الأمن المجتمعي، خاصة دعوته إلى الإحسان للجار تأتي بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب، و التقصير فيها يستوجب الإثم العظيم، ومما ورد في الصحيح عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جِبرِيل يوصيني بالْجَارِ حَتِّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِثُه، ووصية جبريل عليه السلام بالجار، تدل على وجوب الإحسان إليه في جميع الحالات، سواء قريب أم بعيد، سواء مسلم أو غير مسلم تشمل جميع العلاقات في العمل وغيره إن الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره".

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