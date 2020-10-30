AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس: مشروع مجمع الأسماك الجديد يوفر 500 فرصة عمل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
Advertisements
البهي عمرو
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل توقيع بروتوكول مع شركة نرويجية لإنشاء مجمع أسماك، مؤكدًا أن هذا المشروع عندما يستكمل فإنه سينتج 25 ألف طن سمك سنويًا يصدر منها نسبة كبيرة، بعد دراسة احتياجات السوق المصري والعمل على تحقيق تلبية احتياجاته.

وقال أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، : "هنعمل شركة جديدة والعائد سيكون مفيدًا لهذه الشركة والهيئة كلها"، موضحًا أنه سيجرى تنفيذ هذا المشروع على مساحة 18 فدانا في القنطرة شرق، إذ سيشهد نظامًا جديدًا من الاستزراع السمكي، كما سيجرى تدشين مصنع آخرًا لتغليف السمك في نفس مكان المشروع. 

وأضاف: "نسبة الشركة المصرية ستكون 51% واتفقنا مع الشريك النرويج على تشغيل 51% من الهيئة، أي أنها لن توفر أقل من 500 فرصة عمل مصرية، والمشروع كله يستوعب تشغيل 1000 فرصة عمل". 

وتابع: "بعد ثلاثة أشهر ستكون الشركة النرويجية قد نفذت دراسة للسوق لدراسة احتياجات السوق الأوروبي والسوق المصري، وهذا المشروع سيعمل بنظام الأحواض المغلقة وهو نظام جديد عبارة عن أحواض رأسية سعة المشروع الواحد منهم 112 تانك، وسيجرى تنفيذ 10 مشروعات ينتج الواحد منهم 2500 طن سمك في السنة، وكل السمك المنتج سيكون في حجم واحد مع ضمان السيطرة على الغذاء وعدم وجود هدر فيه والحفاظ على البيئة، واتفقنا على تنفيذه في فترة تتراوح بين 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، أي أن الإنتاج سيكون بعد سنة او سنة ونصف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريقة سهلة بالبيت.. عمل السمك البلطى المقلى

400 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في بورسعيد.. نفقان أسفل قناة السويس والاستزراع السمك ..أرصفة جديدة بالميناء.. تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وأول محافظة رقمية فى مصر

من بينها نفق الشهيد أحمد حمدي 2.. الحكومة: مشروعات قومية تمولها هيئة قناة السويس بتكلفة ٨٦ مليار جنيه

رئيس الوزراء يتابع موقف الأعمال والمشروعات بـ قناة السويس.. وربيع: الهيئة سجلت مرور 14019 سفينة من يناير حتى 30 سبتمبر بزيادة 165 مقارنة بالعام الماضى

مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وشركة نرويجية لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك

الأكبر من نوعه في مصر.. إنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بالتعاون بين قناة السويس وشركة نرويجية.. معدل إنتاج إجمالي 25 ألف طن سنويًا .. ورئيس الهيئة: يوفر مصدرًا للعملة الصعبة

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

فاروق جعفر: قرار الكاف ليس في صالح الأهلي والزمالك .. ومصطفى محمد لازم يمشي في هذه الحالة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

قانون "فلوسي" بإيطاليا يسمح بدخول 30850 عاملا من 30 دولة منها مصر.. والتقديم حتى آخر ديسمبر

الأولى عالميا في حفظ وتلاوة القرآن: "بدأت الرحلة في سن 3 سنوات ونصف"

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

بفستان قصير.. رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة على الموضة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين