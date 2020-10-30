رئيس هيئة قناة السويس: مشروع مجمع الأسماك الجديد يوفر 500 فرصة عمل

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، تفاصيل توقيع بروتوكول مع شركة نرويجية لإنشاء مجمع أسماك، مؤكدًا أن هذا المشروع عندما يستكمل فإنه سينتج 25 ألف طن سمك سنويًا يصدر منها نسبة كبيرة، بعد دراسة احتياجات السوق المصري والعمل على تحقيق تلبية احتياجاته.





وقال أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، : "هنعمل شركة جديدة والعائد سيكون مفيدًا لهذه الشركة والهيئة كلها"، موضحًا أنه سيجرى تنفيذ هذا المشروع على مساحة 18 فدانا في القنطرة شرق، إذ سيشهد نظامًا جديدًا من الاستزراع السمكي، كما سيجرى تدشين مصنع آخرًا لتغليف السمك في نفس مكان المشروع.





وأضاف: "نسبة الشركة المصرية ستكون 51% واتفقنا مع الشريك النرويج على تشغيل 51% من الهيئة، أي أنها لن توفر أقل من 500 فرصة عمل مصرية، والمشروع كله يستوعب تشغيل 1000 فرصة عمل".





وتابع: "بعد ثلاثة أشهر ستكون الشركة النرويجية قد نفذت دراسة للسوق لدراسة احتياجات السوق الأوروبي والسوق المصري، وهذا المشروع سيعمل بنظام الأحواض المغلقة وهو نظام جديد عبارة عن أحواض رأسية سعة المشروع الواحد منهم 112 تانك، وسيجرى تنفيذ 10 مشروعات ينتج الواحد منهم 2500 طن سمك في السنة، وكل السمك المنتج سيكون في حجم واحد مع ضمان السيطرة على الغذاء وعدم وجود هدر فيه والحفاظ على البيئة، واتفقنا على تنفيذه في فترة تتراوح بين 12 شهرًا إلى 18 شهرًا، أي أن الإنتاج سيكون بعد سنة او سنة ونصف".