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أخبار العالم

تعليق مهم من روسيا حول استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل إلى مصر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الجمعة، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية مع مصر قريبًا، لكنه أشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد محدد لهذا الإجراء.

وقال سيرومولوتوف، في لقاء مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "هناك رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وموسكو منذ أبريل عام 2018، ونحن نعمل في نفس الوقت على استئناف الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية لشرم الشيخ والغردقة. أهم شيء بالنسبة لنا لحل تلك المسألة هو توفير الأمن اللازم للمواطنين الروس".

وأشار سيرومولوتوف إلى أن السبب الرئيسي لتعليق الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، هو الحادث الذي وقع فوق شبه جزيرة سيناء وأودى بحياة المئات من المواطنين الروس.

ولفت المسئول الروسي، إلى أنه يجرى حاليًا التعاون مع مصر من خلال الوكالات المتخصصة الروسية من أجل رفع المستوى الأمني داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة، مؤكدًا أنه تم إنجاز قدر كبير من العمل المشترك في هذا المجال.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن وزارة السياحة الروسية حذرت الشركات السياحية من بيع رحلات سياحية إلى مصر للمواطنين الروس عن طريق السفر إلى المنتجعات المصرية من تركيا أو مناطق أخرى خارج روسيا التي تطبق حظر السفر إلى شرم الشيخ والغردقة.

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