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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية
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البهي عمرو
حرصًا من موقع صدى البلد، نقدم لكم بثًا مباشرا لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم  بجميع مساجد الجمهورية ،تحت عنوان: "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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