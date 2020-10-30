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ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
خطبة وصلاة الجمعة
خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الجامعة بالدقهلية
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محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد الجامعة، بمحافظة الدقهلية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة اليوم  بجميع مساجد الجمهورية ،تحت عنوان: "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا.

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