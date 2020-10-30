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أخبار العالم

ليس عملا فرديا.. مخاوف فرنسية بعد اعتقال شريك لمنفذ هجوم نيس

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجل يُشتبه في ضلوعه في هجوم الطعن الذي نفذه مهاجر تونسي أمس في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.


وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية تشتبه في أن الرجل، البالغ من العمر 47 عامًا قد زود منفذ الهجوم بهاتف جوال.

وأضافت الصحيفة أن اكتشاف وجود مشتبه به سوى منفذ الهجوم أثار مخاوف لدى الأمن الفرنسي بشأن كون الهجوم عمل جماعي مخطط وليس جهدًا فرديًا من المنفذ وحده.

وأجرت قناة "العربية" لقاء مع أسرة المهاجر التونسي إبراهيم العيساوي، منفذ هجوم الطعن في مدينة نيس الفرنسية أمس، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت والدة العيساوي إن ابنها اجرى اتصالًا معها قبل يوم الهجوم، فيما كشف شقيقه أنه أرسل صورة من أمام كنيسة نوتردام في نيس، وأخبرهم أنه سيقضي ليلته أمامها.

وقال أحد جيران العيساوي إنه لم يكن متطرفا وشغل وظائف عدة قبل سفره إلى إيطاليا ومنها إلى فرنسا.

وكشفت السلطات الفرنسية، التفاصيل الكاملة للهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس بمدينة نيس، بعد أن أقدم رجل مسلح بسكين على مهاجمة عدد من الأشخاص في كنيسة نوتردام، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، إن منفذ هجوم نيس هو شاب تونسي، ولد عام 1999، وغير معروف لأجهزة الأمن، مؤكدا أنه وصل إلى المدينة بالقطار واستبدل ملابسه في المحطة قبل أن يتجه إلى الكنيسة.

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