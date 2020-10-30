AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

روتارى بنى سويف يسلم مستلزمات 50 عملية لـ مستشفى الرمد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم

سلم وفد من نادى روتارى بنى سويف، اليوم، برئاسة الدكتوره هبه عبد العظيم رئيس النادى المستلزمات الطبية الخاصة بعمليات المياه لبيضاء وزرع العدسة لمستشفى رمد بنى سويف وذلك طبقا للبروتوكول المبرم بين روتاري بني سويف وبالشراكة مع روتاري راين نايل، وصن رايز ومستشفى الرمد للمرحلة الثالثة وقوامها خمسون عملية.
إقرأ ايضا : 

وقالت الدكتورة هبه عبد العظيم رئيس النادى إنه تم تدشين  مشروع نور العيون والذى تم من خلاله إجراء عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات،عن طريق التعاون بين المحافظة ونوادي الروتاري، وتم توقيع البرتوكول عام 2016، والتنفيذ عام 2018،  وتاتى المرحلة الثالثة استكمالا لتدشين المبادرة.

وشهدت الزيارة حضور الدكتورة هبه عبد العظيم رئيس النادي، وايفيت حبيب سكرتير فخري للنادى، ومجدي عزيز رئيس لجنة تنمية العضوية، وفيفي جرجس ظابط نظام النادي، والدكتوره هدي رجب مدير مستشفى الرمد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال التطوير بمستشفى الرمد الجامعي.. صور

صور.. روتاري بني سويف يكرم أبناء وأسر شهداء الجيش الأبيض

القابضة للمياه وروتاري يوقعان برتوكول تعاون في مجالات المشاركة المجتمعية والتوعية المائية‎

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

الداخلية السعودية تصدر نداء عاجلا لحماية المملكة وأمنها

بسبب وفاة زوجها.. قصة إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر

قبل انضمامه لاتحاد جدة.. حجازي يكشف ما دار بينه وبين كهربا

برفقة خطيبها.. ديانا هشام تتألق فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

بفستان قصير.. رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة على الموضة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين