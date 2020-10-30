روتارى بنى سويف يسلم مستلزمات 50 عملية لـ مستشفى الرمد





سلم وفد من نادى روتارى بنى سويف ، اليوم، برئاسة الدكتوره هبه عبد العظيم رئيس النادى المستلزمات الطبية الخاصة بعمليات المياه لبيضاء وزرع العدسة لمستشفى رمد بنى سويف وذلك طبقا للبروتوكول المبرم بين روتاري بني سويف وبالشراكة مع روتاري راين نايل، وصن رايز ومستشفى الرمد للمرحلة الثالثة وقوامها خمسون عملية.

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وقالت الدكتورة هبه عبد العظيم رئيس النادى إنه تم تدشين مشروع نور العيون والذى تم من خلاله إجراء عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات،عن طريق التعاون بين المحافظة ونوادي الروتاري، وتم توقيع البرتوكول عام 2016، والتنفيذ عام 2018، وتاتى المرحلة الثالثة استكمالا لتدشين المبادرة.





وشهدت الزيارة حضور الدكتورة هبه عبد العظيم رئيس النادي، وايفيت حبيب سكرتير فخري للنادى، ومجدي عزيز رئيس لجنة تنمية العضوية، وفيفي جرجس ظابط نظام النادي، والدكتوره هدي رجب مدير مستشفى الرمد