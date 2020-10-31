برلماني: السيسي مكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

أعرب المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سعادته بالإقبال الكبير من جانب المرأة المصرية سواء كانت فتاة او سيدة أو عجوز بالاقبال على المشاركة في التصويت في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب



واكد المغازي ان مشهد الإقبال حضاري مفرح وغير مسبوق، أن تتزايد مشاركة المرأة المصرية في كافة الاستحاقات الانتخابية مرة بعد أخرة سواء كان في التعديلات الدستورية أوانتخابات الشيوخ أو مجلس النواب.



وأشار إلى أن المشاركة النسائية الكبيرة تؤكد على الثقة التامة في المستقبل، وفي العملية الانتخابية التي تخضع برمتها للقضاء المصري الشامخ.



واضاف المغازي، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي داعم أصيل للمرأة والشباب، وظهر هذا واضحا من خلال نسبة المقاعد النيابية والوزارية التي تشغلها المراة، انطلاقا من الثقة في قدراتها وعطائها لمصر.



وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي ومنذ بداية توليه الحكم راهن على الدور الوطني للمرأة المصرية، وهوما يظهر جليا في كل الاستحقاقات قائلا : المرأة مشارك أول ورئيسي وداعمة لاستقرار الوطن بكل قوتها.