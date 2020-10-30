عمر عزمي: رسائل السيسي في احتفالية المولد النبوي خارطة طريق للتعامل مع الأزمات المفتعلة

صرح عمر عزمى أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بدائرة منيا القمح بالشرقية والمرشح عن الحزب لانتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردية عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسيى خلال كلمتة في الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف هى خارطة طريق للتعامل مع الأزمات المفتعلة نحو الإسلام والنبى صلى الله عليه وسلم مع ضرورة الاقتداء بها.



وأفاد عزمى أن الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هى زورق النجاة الذى يحملنا بعيدًا عن كل التهم الموجهه للمسلمين برعاية الإرهاب، فرسول الله كان معروف بالتأدب والتسامح علي الرغم من تعرضه في حياته وبعد رحيله لمثل ما يحدث الآن، ولكنه كان يتعامل بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به بالهداية .



وأشاد عزمى بدور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر فى تناول مثل هذة القضايا الشائكة و بإطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنى الرحمة ورسول الإنسانية يقوم على تشغليها على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالعديد من لغات العالم، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله وعليه وسلم في مسيرة الحب والخير والسلام، خطوة هامة نحو فهم عالمى أكبر للإسلام .



وأكد عزمى على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسيى الخاصة بمفهوم الحريات وممارستها الغير مشروطة هى درب من دروب التطرف والإعتداء على حريات الأخرين، وإن الإسلام جاء لنصرة حرية الإعتقاد والفكر بشكلها المتزن .