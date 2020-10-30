AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يهز الأرض.. لايف ستايلز ستوديوز تطرح أحدث أغاني هادي أسود

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:52 م
هادي اسود
هادي اسود
Advertisements
سعيد فراج
أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد لـ هادي أسود عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب لأغنية "يهز الأرض".

هذا العمل الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي من الدقائق الأولى على إصداره يشكل التعاون الأول بين هادي والشركة الرائدة في عالم الموسيقى العربية.

تولى إخراج الفيديو كليب المبدع فادي حداد الذي اختار منطقة البترون اللبنانية مكانًا ملائمًا لمشاهده الرائعة. 

في الفيديو كليب، يلعب هادي دور مهندس شاب يقوم بترميم مبنى قديم حيث تلفت انتباهه فتاة شابة تعمل في مطعم قريب فيتودد لها ويقع في حبها. 

جدير بالذكر أن العمل يسلط الضوء على مشكلة التدخين في رسالة توعوية لطيفة.

الأغنية باللهجة المصرية، كتبها ولحنها عمرو الشاذلي، وزعها موسيقيًا زووم وسجلت في  استديو ناصر الأسعد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاميليا ورد ولايف ستايلز ستوديوز.. إبداع وفرح في "ليلة"

محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي احتفالا بالعيد الوطني

عشانك يا مصر.. أغنية جديدة احتفالا بانتصار أكتوبر

باللهجة المصرية.. المغربية هند السداسي تطرح أحدث أغانيها عاهدت نفسي

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

برفقة زوجته.. شاهد أحدث ظهور للاعب محمد زيدان في الجونة

برفقة خطيبها.. ديانا هشام تتألق فى أحدث ظهور لها

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

الحكومة تنفي إلغاء نظام الحضور والغياب في المدارس

على طريقته الخاصة .. الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة

من كرة القدم لـ ملاعب السياسة.. جورج ويا الأفضل في العالم وأشهر رئيس دولة أفريقية

مايوه وبطانة وفستان بـ سرة.. رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل