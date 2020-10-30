يهز الأرض.. لايف ستايلز ستوديوز تطرح أحدث أغاني هادي أسود

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد لـ هادي أسود عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب لأغنية "يهز الأرض".





هذا العمل الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي من الدقائق الأولى على إصداره يشكل التعاون الأول بين هادي والشركة الرائدة في عالم الموسيقى العربية.





تولى إخراج الفيديو كليب المبدع فادي حداد الذي اختار منطقة البترون اللبنانية مكانًا ملائمًا لمشاهده الرائعة.





في الفيديو كليب، يلعب هادي دور مهندس شاب يقوم بترميم مبنى قديم حيث تلفت انتباهه فتاة شابة تعمل في مطعم قريب فيتودد لها ويقع في حبها.





جدير بالذكر أن العمل يسلط الضوء على مشكلة التدخين في رسالة توعوية لطيفة.





الأغنية باللهجة المصرية، كتبها ولحنها عمرو الشاذلي، وزعها موسيقيًا زووم وسجلت في استديو ناصر الأسعد.