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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على مسيرة فلسطينية بنابلس.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:32 م
فلسطين
فلسطين
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي لقطات وتقريرا جاء من خلاله دعت لجنة تنسيق الفصائل الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى مسيرة للتصدي للمحاولات الاستيطانية الرامية لإعادة بناء البؤرة الاستيطانية شرقي نابلس. 

وأطلقت قوات الإحتلال الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة  التي كانت رافضة لإعادة بناء بؤر استيطانية جديدة بالمنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا خلال مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادي الاسير قوله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأحد عشر.
وعلى صعيد أخر، أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم إثر اقتحامها بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

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