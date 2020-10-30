سكان حدائق الأهرام يشكون عدم رصف الشوارع

أرسل سكان حدائق الأهرام شكوى إلى موقع صدى البلد الإخبارى بسبب سوء حالة الشوارع وعدم استواء الرصيف والأسفلت مما يعيق حركة المرور.





وقال سكان حدائق الأهرام في شكواهم: "نعاني نحن سكان حدائق الأهرام من عدم رصف وسفلتة الشوارع للبوابة الثانيه والثالثة والرابعة مما يتسبب في تلف السيارات وصعوبه التنقل الداخلى و هى المنطقه الاكبر من حيث المساحه و عدد السكان بجانب المتحف الكبير والاهرامات مع وجود طريق رئيسى كبير يقسم المنطقه الى نصفين حالته غايه فى السوء وتمر عليه كهرباء الضغط العالى".





وتسببت اعمال رصفه فى تلف اجزاء كبيره من الطريق القديم الذى كان يخدم بوابات الدخول و الخروج التى لا تتمتع بمظهر حضارى وكان مرصوف و حتى لم يتم رصفه بعد انتهاء اعمال طريق الفيوم الحر.



