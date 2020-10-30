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بين الناس

سكان حدائق الأهرام يشكون عدم رصف الشوارع

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أرسل سكان حدائق الأهرام شكوى إلى موقع صدى البلد الإخبارى بسبب سوء حالة الشوارع وعدم استواء الرصيف والأسفلت مما يعيق حركة المرور.

وقال سكان حدائق الأهرام في شكواهم: "نعاني نحن سكان حدائق الأهرام من عدم رصف وسفلتة الشوارع للبوابة الثانيه والثالثة والرابعة مما يتسبب في تلف السيارات وصعوبه التنقل الداخلى و هى المنطقه الاكبر من حيث المساحه و عدد السكان بجانب المتحف الكبير والاهرامات مع وجود طريق رئيسى كبير يقسم المنطقه الى نصفين حالته غايه فى السوء وتمر عليه كهرباء الضغط العالى".

وتسببت اعمال رصفه فى تلف اجزاء كبيره من الطريق القديم الذى كان يخدم بوابات الدخول و الخروج التى لا تتمتع بمظهر حضارى وكان مرصوف و حتى لم يتم رصفه بعد انتهاء اعمال طريق الفيوم الحر.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرَّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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