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برلمان

عربية النواب تدين هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية ضد السعودية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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يوسف سامح
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة استمرار قيام ميليشيا الحوثى شن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضى المملكة العربية السعودية.

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم ان استمرار مليشيا الحوثى فى مثل هذه الاعمال الارهابية يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى باسره خاصة من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف هذه الاعمال الاجرامية التى تهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وأكد ضرورة الوقوف وتقديم انواع الدعم والمساندة الى المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات للتصدى لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق

واستنكر النائب أحمد فؤاد أباظة بشدة تكرار مثل هذت الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثى والتى تتصدى لها بنجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات مشيدا بموقف الدول العربية الرافض لهذه الاعمال الارهابية ضد المملكة العربية السعودية

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