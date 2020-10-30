محافظ بني سويف يهنئ الأهالي بالمولد النبوي.. وخطيب الجمعة: النبي جاءنا بالفطرة السليمة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أبناء المحافظة والشعب والمصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، معربا عن تمنياته القلبية ورجائه المولى عز وجل بأن تكون هذه المناسبة العطرة فاتحة خير على بلدنا مصر الغالية وإلى مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار والأمن والأمان ، وإلى مزيد من الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية ومؤسساتنا الوطنية في معاركنا الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الإرهاب ، ومواجهة كل التحديات والأزمات .





جاء ذلك لقائه بعض المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز العزيز،وفي حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف،حيث كان موضوع الخطبة عن المولد النبوي الشريف تحت عنوان " النبي القدوة صلي الله عليه وسلم معلما ومربيًا " .





ا وقد أكد الخطيب"الشيخ أحمد عبد العال"على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خير الناس للناس، وهو يمثل الفطرة المستقيمة التي خلق الله عليها الإنسان الذي يتمتع بالأخلاق الحميدة في كل ضروب ومناحي الحياة ، حيث كان النبي صلي الله عليه وسلم المعلم الرفيق صاحب الرسالة السامية ، فكان خلقه القران ، وقد بعثه الله رحمة للعالمين .

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وأكد "عبد العال " على أن ديننا حثنا بأن نصبر على الأذى وأن ذلك هو الأفضل،وعلمنا ذلك خلال سنته الشريفة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا على أن الدين الإسلامي يدعو للعمل والعلم والتفكر والتقدم،وذلك عكس ما تدعو إليه جماعات الشر والتطرف والتقوقع ومحاربة الحضارة الإنسانية ،قائلا( دولة الشرع ذات الفهم الصحيح تقود إلى حضارة عظيمة ، ودولة الشرع ذات الفهم الخاطئ تقود إلى الهدم والتخلف عن سائر الأمم ) .







