AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الأهالي بالمولد النبوي.. وخطيب الجمعة: النبي جاءنا بالفطرة السليمة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أبناء المحافظة والشعب والمصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، معربا عن تمنياته القلبية ورجائه المولى عز وجل بأن تكون هذه المناسبة العطرة فاتحة خير على بلدنا مصر الغالية وإلى مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار والأمن والأمان ، وإلى مزيد من الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية ومؤسساتنا الوطنية في معاركنا الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الإرهاب ، ومواجهة كل التحديات والأزمات . 

 جاء ذلك لقائه بعض المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز العزيز،وفي حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف،حيث كان موضوع الخطبة عن المولد النبوي الشريف تحت عنوان " النبي القدوة صلي الله عليه وسلم معلما ومربيًا " .

ا وقد أكد الخطيب"الشيخ أحمد عبد العال"على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خير الناس للناس، وهو يمثل الفطرة المستقيمة التي خلق الله عليها الإنسان الذي يتمتع بالأخلاق الحميدة في كل ضروب ومناحي الحياة ، حيث كان النبي صلي الله عليه وسلم المعلم الرفيق صاحب الرسالة السامية ، فكان خلقه القران ، وقد بعثه الله رحمة للعالمين .
إقرأ ايضا : 

 وأكد "عبد العال " على أن ديننا حثنا بأن نصبر على الأذى وأن ذلك هو الأفضل،وعلمنا ذلك خلال سنته الشريفة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا على أن الدين الإسلامي يدعو للعمل والعلم والتفكر والتقدم،وذلك عكس ما تدعو إليه جماعات الشر والتطرف والتقوقع ومحاربة الحضارة الإنسانية  ،قائلا( دولة الشرع ذات الفهم الصحيح تقود إلى حضارة عظيمة ، ودولة الشرع ذات الفهم الخاطئ تقود إلى الهدم والتخلف عن سائر الأمم ) .


محافظ بني سويف يهنئ الأهالي بالمولد النبوي.. وخطيب الجمعة: النبي جاءنا بالفطرة السليمة
محافظ بني سويف يهنئ الأهالي بالمولد النبوي.. وخطيب الجمعة: النبي جاءنا بالفطرة السليمة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم شراء حلوى المولد النبوي؟.. حرمها المتشددون وأباحها الأزهر

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء ترد على المتشددين

دعاء المولد النبوي الشريف .. كرره حتى وقت الاحتفال بالذكرى العطرة

حلوى المولد النبوي الشريف.. رسول الله كان يحب هذا النوع منها

هاشتاج #السيسى يتصدر تويتر بعد كلمته احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

دعاء المولد النبوي الشريف .. يوم ميلاد خير الخلق

ترشيحاتنا

برفقة خطيبها.. ديانا هشام تتألق فى أحدث ظهور لها

بتكلفة 21 مليار جنيه.. وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم

بعد هجوم نيس.. مسعود أوزيل: الإسلام برئ من الإرهاب

فيديو جراف.. أطول موجة تسونامي في العصر الحديث

أرسل لنا صورة من أمام الكنيسة.. أسرة منفذ هجوم نيس تكشف مفاجآت عنه

نصبوا عليه في الآثار.. 6 أشخاص يقتلون عاملا ويلقون جثته بـ الترعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الهالوين.. ميس حمدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بـ الحجاب.. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة