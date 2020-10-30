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أخبار البلد

الموالح الأولى.. صادرات مصر الزراعية تتخطى 4.5 مليون طن

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 اكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و532 ألف و 745 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.


وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 400 ألف 613 طن ، بالإضافة إلي تصدير 687 ألف 203 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألف و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و 828 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 75 ألف و 565 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 36 الف و768 طن.


واحتلت صادرات مصر من الثوم، المركز السابع بإجمالي 34 ألف و951 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 169 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6142 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3536 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 3018 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1320 طن.

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