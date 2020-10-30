برلماني: على مؤسسات الدولة إعطاء أولوية قصوى لقضية الوعى

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب بالقضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى الخطاب التاريخى الذى القاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف.





وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان الرئيس السيسى بعث برسالة مهمة للعالم كله عندما عندما أكد فى خطابه أن الإسلام يعتمد على التعايش السلمى بين الناس جميعا وأن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية من أجل بناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الحقائق والشائعات وبين الوعى الحقيقي والزائف.





وطالب النائب محمد المسعود من جميع مؤسسات الدولة اعطاء اولوية قصوى لقضية الوعى مشيدا بتقدير الرئيس السيسى لدور المؤسسات الدينية في نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأكيده أن جميع المؤسسات تحتاج لمزيد من الجهود لاستكمال منظومة بناء الوعى للوصول إلى جميع شرائح المجتمع خلال المرحلة الفارقة في تاريخ امتنا والمنطقة من خلال دعم توفير المناخ المناسب لأداء الدور المرجو في المرحلة الحالية لدعم الخطاب الدينى الوسطى المستنير.







كما أشاد النائب محمد المسعود بتأكيد الرئيس السيسى بأن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول جاءت انتصارا للحرية وحرية الايمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن كل الحريات لم تأت مطلقة مثمنا الاهتمام العالمى الكبير بمختلف القضايا التى جاءت فى هذا الخطاب التاريخى للرئيس السيسى اضافة الى أن جميع الرسائل التى جاءت فى خطاب الرئيس السيسى لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.