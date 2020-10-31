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ديني

اليوم.. الأوقاف: فتح مصلى السيدات بمسجد السيد البدوي بطنطا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
مسجد السيد البدوي
مسجد السيد البدوي بطنطا
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محمد شحتة
وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فتح مصلى السيدات لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر اليوم السبت الموافق 31 / 10 / 2020م ، وذلك أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وتحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية ، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي تسبق الافتتاح .

واشترط الوزير أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق ، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد ، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات .

وأكدت الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح.

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