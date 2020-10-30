ضبط 208 منشآت مخالفة وتحرير 157 محضر صحة في كفر الشيخ

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ حملات لمديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، على مصانع الحلويات، لضبط المخالفين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.
وتمكنت الحملة من المرور على مصانع الحلويات الخاصة بالمولد النبوي الشريف بمحافظة بكفر الشيخ وضبط ما يقارب 208 منشآت مخالفة.
كما تمكنت من سحب 316 عينات، وإعدام 384 كيلو جرامًا، وحررت 157 محضرًا للمنتجات المخالفة للمعايير والجودة المطلوبة.