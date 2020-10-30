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محافظات

ضبط 208 منشآت مخالفة وتحرير 157 محضر صحة في كفر الشيخ

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت مدن محافظة كفر الشيخ حملات لمديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، على مصانع الحلويات، لضبط المخالفين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.
 
وتمكنت الحملة من المرور على مصانع الحلويات الخاصة بالمولد النبوي الشريف بمحافظة بكفر الشيخ وضبط ما يقارب 208 منشآت مخالفة.
 
كما تمكنت من سحب 316 عينات، وإعدام 384 كيلو جرامًا، وحررت 157 محضرًا للمنتجات المخالفة للمعايير والجودة المطلوبة.

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