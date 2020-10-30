ضبط 208 منشآت مخالفة وتحرير 157 محضر صحة في كفر الشيخ

وتمكنت الحملة من المرور على مصانع الحلويات الخاصة بالمولد النبوي الشريف بمحافظة بكفر الشيخ وضبط ما يقارب 208 منشآت مخالفة.

كما تمكنت من سحب 316 عينات، وإعدام 384 كيلو جرامًا، وحررت 157 محضرًا للمنتجات المخالفة للمعايير والجودة المطلوبة.