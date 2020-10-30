طائرة تو 154 تنفذ رحلتها الأخيرة نحو التقاعد..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إنفاذ آخر طائرة من طراز تو154 المدنية رحلتها الأخيرة نحو التقاعد، وذلك بعد5 عقود من الخدمة نفذت خلالها أصعب المهام بأقصى القطب الشمالي، كما اكتسبت ثقة شركات الطيران والركاب.





طائرة توبوليف تو 154 (بالروسية : Ту - 154) هي طائرة نفاثة ذو ثلاثة محركات متوسطة المدى وتصنف ضمن طائرات البدن الضيق صممت وصنعت في منتصف 1960 من قبل شركة توبوليف للطائرات.





وقد أصبحت وقت إنتاجها العمود الفقري لشركة الطيران السوفيتية إيروفلوت وجميع شركات الطيران العاملة في الاتحاد السوفيتي، وقد خدمت على أكثر من سدس مساحة اليابسة في العالم وحملت ما يعادل نصف المسافرين جوا بواسطة شركة ايروفلوت وفروعها (137.500.000 في السنة أو 243.800.000.000 كيلومتر مسافر في 1990).





بعد أن تم تصديرها وتشغيلها من قبل شركات الطيران غير الروسية وعدد من القوات الجوية لدول العالم، إلا أنها بقت تعمل كطائرة رحلات داخلية في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة حتى منتصف 2000.