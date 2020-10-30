AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طائرة تو 154 تنفذ رحلتها الأخيرة نحو التقاعد..فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إنفاذ آخر طائرة من طراز تو154 المدنية رحلتها الأخيرة نحو التقاعد، وذلك بعد5 عقود من الخدمة نفذت خلالها أصعب المهام بأقصى القطب الشمالي، كما اكتسبت ثقة شركات الطيران والركاب.

طائرة توبوليف تو 154 (بالروسية : Ту - 154) هي طائرة نفاثة ذو ثلاثة محركات متوسطة المدى وتصنف ضمن طائرات البدن الضيق صممت وصنعت في منتصف 1960 من قبل شركة توبوليف للطائرات.

 وقد أصبحت وقت إنتاجها العمود الفقري لشركة الطيران السوفيتية إيروفلوت وجميع شركات الطيران العاملة في الاتحاد السوفيتي، وقد خدمت على أكثر من سدس مساحة اليابسة في العالم وحملت ما يعادل نصف المسافرين جوا بواسطة شركة ايروفلوت وفروعها (137.500.000 في السنة أو 243.800.000.000 كيلومتر مسافر في 1990).

 بعد أن تم تصديرها وتشغيلها من قبل شركات الطيران غير الروسية وعدد من القوات الجوية لدول العالم، إلا أنها بقت تعمل كطائرة رحلات داخلية في روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة حتى منتصف 2000. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. تشغيل رحلات الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر

الأولى خلال ساعات| روسيا تعلن جدول رحلاتها الجوية المنتظمة إلى مصر

تنطلق مساء اليوم .. أول رحلة طيران من موسكو إلى القاهرة

بعد تحطمها في الحرب العالمية.. شاهد | لحظة انتشال طائرة مقاتلة من البحر الأسود

ترشيحاتنا

بـ الحجاب.. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

هل تفرض الحكومة زيادات في أسعار فواتير الكهرباء.. الوزراء يرد

إصابة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا

الأحد ولمدة أسبوع.. فتح باب حجز 125 ألف وحدة سكنية لذوى الاحتياجات الخاصة

للمرة الأولى.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا خلال يوم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الهالوين.. ميس حمدان تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

بـ الحجاب.. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة على إنستجرام.. شاهد

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة