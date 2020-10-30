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رياضة

بيرلو يحقق رقما سلبيا في انطلاقته مع يوفنتوس

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:22 م
بيرلو
بيرلو
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عبدالله هشام
اجرت صحيفة لاستامبا الايطالية إحصائية بين  مدربي فريق يوفنتوس خلال ال6 مباريات الاولي منذ تولى المهمة وهي نفس عدد المواجهات التى خاضها بيرلو المدير الفني الحالي لفريق السيدة العجوز . 

وحسب التقرير فإن بيرلو حقق اسوأ إنطلاقه لمدرب مع فريق يوفنتوس منذ عام 2010 حيث حقق فوزين فقط وتعادل في ثلا مباريات وخسرة مباراة واحده بينكا سجل الفريق تحت قيادته 9 أهداف واستقبل 4 ..

بينما ماريسيو ساري الذي تولى المهمة قبل قبل بيرلو حقق 4 انتصارات وتعادل في مبارتين وسجل الفريق 11 هدف واستقبل 7 أهداف  . 

ويسبقة اليجري الذي تولى المهمة في عام 2014 ونجح في تحقيق علامة الانتصارات كملة وسجل 12 اهدف ولم تهتز شباكه .

وفي عام 2011 حينما تولى انطونيو كونتي المهمة نجح في الفوز خلال ثلاث لقاات وتعادل في مثلعهم واحرز 9 اهداف واستقبل 3 أهداف 

بينما جاءت انطلاقة  لويجي ديل نيري عام 2010 بتحقيق 4 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مثلها وسجل 9 أهداف واستقبل 4 .

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