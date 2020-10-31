صندوق جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.. تفاصيل

استحدث قانون البنك المركزي فى "نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة"، حيث أنشأ صندوقا جديدا، يسمى "صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة ، والذى نصت عليه المادة (169).





ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل.





ويضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارده؛ مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0,5% (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.





ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.



