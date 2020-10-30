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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع ختام فعاليات مبادرة لا للتحرش بمراكز الشباب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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محمود زيدان
اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» للشباب والفتيات بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» بمركزي شباب دسوق و قبريط، تحت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه كان يراهن على وعى فتيات وبنات كفر الشيخ وتفاعلهم مع المدربين، الذين بدورهم استطاعوا كسر حاجز الخجل والخوف من الدفاع عن أنفسهم من خلال اكتساب مهارات الدفاع عن النفس بتدريبات عملية.

وأشار محروس إلى أن  ظاهرة التحرش أمر يرفضه المجتمع المصرى وتحرمه تعاليم الأديان السماوية وتجرمه القوانين المصرية وتنبذه كافة التقاليد والأعراف والأخلاقيات وتعارضه مع قيم المجتمع المصري وتقاليده وأعرافه.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص يومين من كل أسبوع للفتيات، لممارسة الرياضة بصالات الچيم بمراكز الشباب خاصة التي تتوافر بها الصالات الرياضية المجهزة ،و ذلك بعد ما لمس تفاعل الفتيات مع المبادرة و احتياجهم لمكان آمن مجهز، لتدريبهم على المهارات الرياضية.

وأضاف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية، عقدت الدورة التدريبية لمدة 5 أيام ، تضمنت  تدريبات مكثفة ل 20 متدربة بالدورة التدريبية الواحدة بواقع 4 ساعات يوميا على فترتين تدريبيتين يتخللها ساعة استراحة، وألقيت محاضرة نظرية عن التحرش في اليوم الأول من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس، ونقاط القوة والضعف في الجسم، وتدريبات عملية رياضية، لاكتساب المهارات الخاصة بالدفاع عن النفس.

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