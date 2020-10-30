التضامن فى أسبوع.. حزمة قرارات لصالح أبناء دور الرعاية.. وتدشين مبادرات قبل الشتاء.. ومليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع فئات غير القادرين.. ودعم مليون طالب مدرسي

وزيرة التضامن:

الرئيس وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأعمار والفئات غير القادرة

دعم مليون طالب مدرسي إضافي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل بإجمالي ٤.٤ مليون طالب

الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

منح تراخيص مؤقتة لـ10,300 حضانة غير مرخصة لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعى يطبق حزمة اجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف معاشات نوفمبر الأحد المقبل

إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري

توفير وحدات سكنية رعاية لاحقة لمن تجاوز سن ١٨ عامًا من من شباب مؤسسات الرعاية

المساهمة في توفير شقق إيجار مؤقت لمن تجاز سن 21 عاما

زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب دار "احباب الله" بقيمة ٤٥٠ جنيها









نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، حيث استهلت الأسبوع بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب ، وتخلله افتتاح أكبر مجمع لإيواء الأطفال والكبار بلا مأوى، وصدور توجيهات رئاسية لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأعمار والفئات غير القادرة ، واختتم الأسبوع بتدشين مبادرات من محافظة الإسماعيلية.





المشاركة فى انتخابات مجلس النواب





استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نشاطها الأسبوعى بالمشاركة فى انتخابات فى مجلس النواب ، حيث أدلت بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2020 التى انطلقت مرحلتها الأولى السبت والأحد الماضيين، وذلك فى لجنة المركز القومى للبحوث بالدقى .





وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية ، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب ، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.





وأكدت نيفين القباج المواطنين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.





افتتاح أكبر مجمع لأطفال وكبار بلا مأوى





واتساقا مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في كفاءة عمليات دمج الأطفال والكبار بلا مأوى فى دار واحدة لخلق جو أسرى متكامل، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع جمعية "معانا لإنقاذ انسان" دار للرجال بلا مأوى يستوعب ٢٥٠ نزيلا، بالاضافة إلى افتتاح حضانة ايوائية تسع ٣٠ طفلا من كريمي النسب تم العثور عليهم.





جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس ادارة جمعية "معانا لإنقاذ انسان"، والشيخ عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحسان الخيرية الإماراتية.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ ١٩ مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضافت أن السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ ١٢٤٢ نزيلًا ، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل الى حوالي ٧٠٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلا.





وقالت نيفين القباج إنه يتم التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معًا فى دار واحدة لايجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يساهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم ، مشيرة إلى أن هذا الصرح الذي يتم افتتاحه اليوم يتضمن ثلاثة مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة، حيث يختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.





وأوضحت نيفين القباج أن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تسلمت مبانى المجمع من وزارة التضامن الاجتماعى وقامت برفع كفاءتها وتطويرها، مشيرة إلى أن حضانة الأطفال تسع ٣٠ طفلًا، وتقبل الأطفال بداية من عمر ثلاثة أشهر إلى ٦ سنوات، طبقا للائحة النظام الأساسى للحضانات، كما سبق افتتاح حضانة إيوائية بمحافظة الدقهلية تسع 30 طفلًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم ووضعهم في اطار برنامج رعاية وتنشئة وتعليم مكثف يتناسب مع المرحلة العمرية.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تساهم بلا شك فى حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن افتتاح هذا الصرح الكبير يعد خطوة هامة فى إطار تنفيذ مبادرة «الشارع ليس مأوى»، وذلك تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





برامج تدريبية للعاملين فى الوزارة





وانطلقت فعاليات أولى البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها أمام فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي د. أيمن السيد مستشار وزيرة التضامن للتنمية البشرية وبناء القدرات، أن الاهتمام بالاستثمار في المكون البشرى بالوزارة يعد من أهم اولويات العمل الفترة الحالية بما يهدف لتمكين العنصر البشرى وصقل خبراتهم ومهاراتهم في التعامل مع العمل الحكومي لتحقيق الارتقاء في العمل المؤسسي وادارة عمليات التحول المؤسسي.





وأضافت القباج أن هذا التدريب يأتي في إطار منظومة متكاملة من التطوير تقوم بها الوزارة لبناء وتنمية قدرات العاملين وفى ظل شراكة متميزة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف التدريبات التركيز على عدد من المحاور الخاصة بتطوير منظومة تقديم الخدمة للمواطن وآليات التعامل مع الجمهور وبرامج خاصة بإدارة المشروعات وفق الاساليب الحديثة وبناء القدرات وتأهيل قيادات شابة للعمل المؤسسي وفق رؤية مصر 2030، إضافة إلى برنامج خاص بالتحول الرقمي .





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة الاولى للتدريب ، الذى يتم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة تستهدف 230 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 25 اكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي المتطور لذوى الاعاقة حول تعديل المهارات السلوكية وإدارة الذات وأساسيات التسويق الإلكتروني والتواصل الفعال والذى ينفذ أيضا في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين لتأهيل عدد 150من ذوى الاعاقة الحركية وقصار القامة على مهارات سوق العمل بهدف تمكينهم اقتصاديا واستثمار قدراتهم ودعمهم بالخبرات اللازمة .





وفي إطار متصل، يهدف البروتوكول الذي يمتد إلى 3 سنوات، لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تطلقها الشركة المصرية للاتصالات لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر الانترنت، كما ستقوم المصرية للاتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.





ويأتي تفعيل هذا البروتوكول في إطار المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات إيمانًا منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين.









إنقاذ مواطن بلا مأوي بالاسكندرية





ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الحكومية بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالاسكندرية.





وعلي الفور تحرك الفريق وتبين أن المواطن يدعي م. 35 عامًا ، ويعاني من جرح عميق ملوث بذراعه الايمن وغير قادر علي الحركة ويتحدث بصعوبة، وتم التواصل مع هيئة الاسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الاسعاف باسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة ، ولكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه لحقن الادمان.

وفي اليوم التالي تم التواصل مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطي وتم نقله إلي مستشفي المعمورة، وبعد الكشف عليه أفاد الاطباء بأن هذا الشخص كان مدمنًا منذ فترة ويعاني من نقص شديد في التغذية، بالاضافة لضعف عام في الجسم، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بالاسكندرية تم عمل أشعة وتحاليل بمستشفي شرق المدينة لإثبات عدم إصابته بأي أمراض، وتم إيداع الحالة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوي.





تقسيم صرف المعاشات لشرائح منعًا للتزاحم





وصرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بأن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك وجهت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.





وأضاف محمد عشماوي أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الاخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.





وأشار عشماوي إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات ، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات .





وأكد أنه حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم تم إصدار تعليمات إلي جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك .





وناشد عشماوي العملاء بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي او الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات كذلك الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلي الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه ، يومي الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلي من 2000جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5و8 نوفمبر.





مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية





وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين ، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم ٢.٤ مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و٢ مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.





واوضحت نيفين القباج أن السيد الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.





وفيما يتعلق بالحضانات، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن السيد الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الاطفال غير المرخصة علي مستوي الجمهورية وعددها 10,300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتًا لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة التضامن الاجتماعي.





وأوضحت نيفين القباج أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر - ٤ سنوات يبلغ ١٢ مليون و٤٨٠ ألفا و٥٩٠ طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر-١٨) ، كما أن عدد الاطفال المسجلين في دور الحضانة ٩٨٠،٤٢٣ طفلًا بنسبة تغطية تصل الي ٨٪؜ ، بالإضافة إلى أن نسبة الأطفال المسجلين في فئة الطفولة المبكرة بالمدارس من ٤-٦ سنوات تصل إلى 30٪ ،موضحة أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي والمسجلين في التعليم قبل المدرسي (دور الحضانة وحدائق الروضة).





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي تم تشكيلها ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة من خلال حصر الحضانات ميدانيًا، وميكنة المنظومة بالكامل، بالإضافة إلي تصنيف كفاءة عمل الحضانات طبقًا لمعايير الجودة، ومدى كفايتها قياسًا بعدد الأطفال في الفئة العمرية ذات الصلة،وتوفير متطلبات التأمين والدفاع المدني، كما سيتم تنظيم حوافز ضريبية تصاعدية وأسعار امتيازية في الكهرباء والغاز والمياه لحضانات المناطق الفقيرة والنائية.





دعم الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا





وفي إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يواصل الهلال الأحمر المصري توزيع مواد غذائية تلبي احتياجات 1800 أسرة من الأسر المتضررة جراء تداعيات فيروس كورونا في ٦ محافظات على مستوى الجمهورية.





وقال د. رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن المرحلة الأولى بدأت في محافظات (الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الغربية) على أن تشمل المرحلة الثانية محافظتي دمياط والفيوم.





وأضاف الناظر أن دعم الأسر المتضررة لم يقتصر على تقديم المواد الغذائية والإغاثة فقط بل شمل الجانب التوعوي، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بتقديم النصائح التوعوية والصحية عن أخطار الوباء وكيفية اتباع الإجراءات الصحية السليمة من أجل الحد من انتشاره.





ويستقبل الهلال الأحمر المصري الرد على التساؤلات من خلال الخط الساخن للهلال الأحمر المصري 15322 على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع.





كما يستمر الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم لكل أفراد المجتمع ، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.





إنقاذ سيدتين يعانين من إضطرابات نفسية





بناء على البلاغات الواردة لفريق التدخل السريع على الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ والذى يفيد بتواجد سيدتين يعانين من إضطرابات نفسية الاولى بحى العجوزة والثانية بحى الدقى بالجيزة ويقومون بإيذاء المارة ويعرقلون الحركة المرورية بالشوارع، توجه الفريق لأماكن تواجد السيدتين المذكورتين وأجرى دراسة حالة لهن.





وتبين أن السيدة الاولى تبلغ من العمر ٣٥ عاما وتقيم بالشارع منذ شهر ولديها بطاقة رقم قومى وهى من مواليد محافظة القاهرة حى السلام، والسيدة الثانية تبلغ من العمر ٥٥ عاما وليس معها أى أوراق تثبت شخصيتها وتقيم على إحدى أرصفة شارع جامعة الدول العربية منذ أسبوعين .





وقد نسق الفريق مع مأمورى أقسام شرطة الدقى والعجوزة بالجيزة لمرافقة الفريق أثناء تعاملة مع الحالات.





كما نسق الفريق مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإخطار مستشفى العباسية للإمراض النفسية والعصبية لإستقبال السيدتين لتلقى الرعاية الطبية وتم نقلهن بسيارات إسعاف حيث خضعوا لفحص طبى ونفسى شامل وتم حجزهن بالمستشفى.





حزمة قرارات لصالح أبناء دور الرعاية





والتقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع بمجموعة من شباب وفتيات دار "أحباب الله" لرعاية الايتام، حيث استمعت لمشكلاتهم ورصدت احتياجاتهم التي جعلتهم يصطفوا أمام الوزارة في حالة غضب وإستياء.





وخلال الحوار الذي تم مع الشباب والفتيات، تم التطرق إلى كافة الموضوعات التي تمس جودة حياتهم بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم وأماكن إقامتهم بعد بلوع سن الرشد والتخرج من الدار والتعامل مع حالات ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، هذا بالإضافة إلى التحقق من إستكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من خلوهم من تعاطي أي مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.





وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عامًا وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4-5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما، حيث يتم توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم لحين حل مشكلاتهم نهائيًا مع الوزارات المعنية وبتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.





وأكدت الوزيرة أهمية إستخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل إتخاذ أي إجراء، كما سيتم سحب هذه الوحدات السكنية فورًا حال إستخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيتم إخضاع جميع نزلاء الدار شباب وفتيات لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.





كما وجهت نيفين القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي ستتحمل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل الدار وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع إعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.





كما قررت الوزيرة زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب الدار بقيمة ٤٥٠ جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأية متطلبات يومية أخرى.





وأوضحت نيفين القباج ان المطلقة من فتيات الدار ستعود للدار مرة أخري إذا لم يكن معها أبناء، أما في حالة وجود أبناء سيتم نقلها لدار أخري تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيتم التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيتم فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.





وشددت القباج على أنه سيتم تغيير نظم التبرع المتبعة حاليا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.





افتتاح مركزى الشلل الدماغي والعلاج الطبيعي





وافتتحت نيفين القباج أمس الخميس مركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي بعد تطويره ، ومركز العلاج الطبيعي في مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، والذي جرى تطويره بالشراكة مع المؤسسة القومية لتنمية المجتمع.





وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الامناء والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع مجمع خدمات الإعاقة الشامل الذي يشمل مؤسسة التثقيف الفكري والتي تسع ١٠٠ طفل، بالإضافة الي مركز رعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بسعة ٥٠ فردا، ومركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي والذي يسع ٥٠ فردًا ، والحضانة الدامجة التي تستوعب ٣٠ طفلًا ، ومركز العلاج الطبيعي الذي يسع ٤٠ شخصًا، ومركز القياس السمعي والبصري والذهني تحت التجهيز.





وشهدت الوزيرة احتفالية المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع بذكري انتصار أكتوبر العظيم، كما قام اللواء عبد الحكيم حمودة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها كتاب الله "القرآن الكريم" تقديرا لمجهوداتها في رعاية الأولى بالرعاية.





وأكدت نيفين القباج أن هدف وزارة التضامن الاجتماعي تحقيق الغاية النبيلة المتمثلة في الحماية والرعاية والتنمية والتمكين وهي الغاية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أهمية كبيرة بالأشخاص الاولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من تحقيق المصلحة الفضلى لها وتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل.





واوضحت أن الوزارة طبقت حزمة من الإجراءات التي تستهدف "الاستثمار في البشر" وهو الهدف الأسمى الذي تستهدفه القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسسات الرعاية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسي أو تحسين نظم المراقبة والمتابعة، لذا كان دورنا وهدفنا هو الاهتمام الشامل بهذه الفئات نفسيا وصحيًا وتعليميا لتمكينهم من تعزيز قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة العامة.





وأشارت إلى أن أحقية هذه الفئة في الحصول على كافة الخدمات والرعاية هو حق أصيل من حقوق الانسان وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال إتاحة هذه الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.





وأضافت نيفين القباج أن هذا المجمع يأتي في إطار مجموعة الإجراءات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد من خلال مركز التوحد بأحدث الأساليب وبدون مقابل للأسر الأولى بالرعاية ، كما يستهدف المجمع تمكين حالات الشلل الدماغي من تلقي رعاية صحية ونفسية مميزة بأحدث الوسائل وبدون مقابل أيضا، كما يقدم المجمع خدماته لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أنواع مختلفة من المهن طبقا لنوع الإعاقة ومعدلات الذكاء وتهيئته لسوق العمل.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تسعى لتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من الاندماج في المجتمع مع أقرانهم من غير المعاقين من خلال مشروع الحضانة الدامجة، كما تستهدف تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم من خلال المشروعات المختلفة عن طريق التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والعمل على تسويق منتجاتهم وتدريبهم لإكسابهم مهارات حرفية وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر.





كرسى متحرك كهرباء لـ عمرو





وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم الشاب عمرو جمعة الذي تعرض لحادث قطار عام ٢٠٠٨ وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته، كرسي متحرك كهرباء في مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل مناسبة لظروف إعاقة الشاب عمرو داخل المحافظة.





وقام بتسليم الكرسي المتحرك الكهرباء طارق جمال وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.





وكان عمرو جمعة، الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورته في أحد محطات القطار بالإسكندرية، قد تعرض لحادث قطار نتج عنه بتر في ساقيه وأحد الساعدين.





وفور تداول صورته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتواصل معه لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع أ.د هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية لتقييم حالته الصحية، تمهيدًا لتركيب الأطراف الصناعية وفقا لما أقرته اللجنة الطبية.





زيارة الإسماعيلية





واختتمت وزيرة التضامن نشاطها الأسبوعى بزيارة محافظة الإسماعيلية، حيث استهلت الزيارة بلقاء السيد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية في ديوان عام المحافظة.





وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بزيارة محافظة الاسماعيلية ، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات ، كما تم بحث عدد من البرامج التي يمكن تنفيذها في المحافظة الفترة المقبلة.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع المحافظ البرامج والانشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ، منها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل ، والانشطة والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.





افتتاح المركز الطبي بالقنطرة غرب





وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية المركز الطبي بالقنطرة غرب التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ويضم المركز الطبي وحدة غسيل كلوي كبري تضم ٢٥ وحدة، تقدم خدمة علي أرقي مستوي، كما انها تلتزم بجميع ضوابط الجودة، ووحدة حضانة الاطفال المبتسرين بالولادة.





وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمركز المركز الطبي بالقنطرة غرب، موجهة التحية للجمعية الشرعية علي مجهوداتها ، حيث إن لها الكثير من الإنجازات وعطائها لم يتوقف خاصة في مجال الصحة.





واضافت القباج ان الجمعية الشرعية تقدم الكثير من الخدمات في مراكز التأهيل والإعاقة، مشددة علي أن المجتمع المدني بعد شريكا أصيلا مع وزارة التضامن الاجتماعي وينفذ المشروعات والبرامج علي الأرض.





ووجهت وزيرة التضامن التحية والتقدير لمرضي المركز الطبي، متمنية لهم تمام الشفاء، كما قدمت لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر بذكري انتصار حرب أكتوبر ١٩٧٣ العظيم.





وضع حجر الأساس لمستشفي الحكيم الخيري





ووضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية حجر الاساس لمستشفي الحكيم الخيري المسند لمؤسسة حكيم للاعمال الخيرية بالشيخ زايد في محافظة الاسماعيلية .





وتمتد المستشفي علي مساحة ١٣٥٠ مترًا مكونة من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بسعة ١٠٢ سريرًا، كما ستضم مركزًا للعلاج الطبيعي، وذلك لخدمة أهالي الاسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.





وصرحت نيفين القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر ذاتها الذراع الاجتماعي لمحافظة الاسماعيلية، مقدرة في الوقت ذاته جهود مؤسسة الحكيم الخيرية في المجال الطبي.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية المواطنين، مشيرة الي أن الحكومة لن تألو جهدا من أجل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.





وأوضحت نيفين القباج أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بألا يكون هناك طفلا خارج العملية التعليمية ، حيث أن التعليم والصحة أساس وجناحي التنمية لأي مجتمع.





ومن جانبه، قال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية أن مستشفي الحكيم الخيري سيكون جاهزًا خلال ٦ أشهر من الآن ، وذلك لخدمة أهالي الاسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.





وأكد محافظ الاسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات والانشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتستفيد منها الاسر الاولي بالرعاية.





تدشين مبادرتي "شتاء دافيء" و"أنا واليتيم"





دشنت نيفين القباج خلال زيارتها لمحافظة الاسماعيلية بحضور السيد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية مبادرتي "شتاء دافيء" و"أنا واليتيم" علي مستوي الجمهورية.





وتوفر مبادرة "شتاء دافيء" نصف مليون بطانية لمحافظات الصعيد والمناطق النائية علي مستوي الجمهورية، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الاسماعيلية بتوزيع عدد من البطانين علي أهالي محافظة الاسماعيلية، ويبلغ نصيب المحافظة ١٠ آلاف بطانية للاسر الاولي بالرعاية.





أما مبادرة" أنا واليتيم" فستقوم من خلالها مؤسسة الحكيم الخيرية بالتبرع بألفي جنيه لـ٢٠ ألف أسرة علي مستوي الجمهورية.





وأكدت نيفين القباج أنها تتمني أن يدعم المجتمع الابناء علي الاندماج في كل المجالات والأنشطة، مشيرة الي ان المجتمع المدني سيلعب دورًا كبيرًا بمبادراته من أجل تحقيق هذا الهدف.





وعقب ذلك، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض الحرف اليدوية والتراثية التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .



