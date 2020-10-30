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حوادث

مصرع طفل تحت عجلات سيارة مجهولة ببني سويف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:30 م
العميد محمود مهني
العميد محمود مهني
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محمد عبدالحليم
لقى طفل مصرعه تحت عجلات سيارة ربع نقل مجهولة بإحدي قري مركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من نقطة شرطة المستشفى بوصول طفل يدعي كريم ربيع عامان جثة هامدة للمستشفى بعد أن لقي مصرعه تحت عجلات سيارة ربع نقل وفرت هاربة.

وعلي الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن إلي مكان الحادث حيث تبين ان الطفل يدعي كريم ربيع عامان من قرية صفط العرفا وأن سبب الوفاة صدمته سيارة ربع نقل أثناء لهوه أمام منزلة وفرت هاربة.

تم استدعاء الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه حيث تبين أن سبب الوفاة كدمات في الوجه وكسور في الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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