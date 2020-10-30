مصرع طفل تحت عجلات سيارة مجهولة ببني سويف

لقى طفل مصرعه تحت عجلات سيارة ربع نقل مجهولة بإحدي قري مركز الفشن جنوب بني سويف.





تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من نقطة شرطة المستشفى بوصول طفل يدعي كريم ربيع عامان جثة هامدة للمستشفى بعد أن لقي مصرعه تحت عجلات سيارة ربع نقل وفرت هاربة.





وعلي الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن إلي مكان الحادث حيث تبين ان الطفل يدعي كريم ربيع عامان من قرية صفط العرفا وأن سبب الوفاة صدمته سيارة ربع نقل أثناء لهوه أمام منزلة وفرت هاربة.



