جامعة القاهرة فى أسبوع.. تعريف الطلاب بكيفية الاستفادة من المنصة التعليمية.. افتتاح مستشفى قصر العيني قريبا.. ومستجدات لجنة مكافحة فيروس كورونا

جامعة القاهرة تقدم فيديوهات لتعريف الطلاب بطرق الاستفادة من منصتها الذكية

افتتاح مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني قريبًا

رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرًا عن مستجدات لجنة مكافحة فيروس كورونا













تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول آخر المستجدات وإنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد والتي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، و تواصل الجامعة تصدرها المؤسسات المصرية في النشر العلمي للأبحاث المرتبطة بكوفيد 19 بنسبة أكثر من 25% من الأبحاث المنشورة دوليًا.





ووجه الدكتور الخشت، اللجنة بالعمل في إطار المتابعة والنظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، والتأكيد على توفير التمويل والاهتمام بالبنية التحتية، مشددًا على أن جامعة القاهرة أصبحت بكافة كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والذكاء الاصطناعي) أكثر جاهزية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والزيادة المتوقعة في حال حدوثها في الخريف والشتاء.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في التجارب السريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وغيره، موضحًا أن عدد الأبحاث المنشورة دوليا وصل إلى 105 بحثًا من إجمالي البحوث المصرية المنشورة دوليًا والتي بلغت 437 بحثًا.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن باحثي الجامعة يواصلون تتبع الفيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية، موضحًا أن الچينومات غير المتكررة التي قام علماء جامعة القاهرة بتعيينها هو العدد الأكبر والأكثر تنوعًا بـ 83 جينوم مقارنة بباقي المؤسسات المصرية والتي بلغت 37 جينوم.





وقال الدكتور الخشت، إن فريق البحث المكون من علماء كليتي الطب والصيدلة أضاف تتابعات لچينومَيْن تم تجميعهما بتقنية الـ"ميتاچينوميك" والتي تضمن عدم مضاعفة نُسَخ الحمض النووي قبل تعيين تتابعاته مما يعطي تقديرًا دقيقًا لنسبة استخدام الڤيروس لكل چين من چيناته إلى جانب متابعة تعيين الطفرات التي قد تطرأ على الڤيروس.





وكشف رئيس جامعة القاهرة، عن تسجيل 31 دراسة للتجارب السريرية من بينها 6 دراسات حول العدوى الصامتة بين العاملين بالمستشفيات وأخرى عن الأعراض المعوية للمرض، بالإضافة إلى رفع كفاءة معامل الكليات ضمن الفريق البحثي لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل اللجنة وتقديم تخر المستجدات المحلية والعالمية.









أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الإنتهاء قريبًا من أعمال التطوير بمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، والتي وجه السيد رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمي للمستشفيات، حيث تمت زيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء لتصبح وفق كود مستشفيات الطواريء الدولية بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المستشفى منتصف شهر نوفمبر المقبل.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارىء نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضمنت إضافة عدد من الأقسام الطبية وهي قسم العزل بغرفتي عزل، وقسم الإقامة القصيرة وامداده بـ 44 سريرا، وقسم طواريء القلب والعصبية وتزويده بجهاز لإذابة الجلطات وجهاز ECO و7 أسرة، وقسم الفحص الأولي بـ 17 سريرا، بالإضافة إلى جناح العمليات وتجهيزه بغرفتي عمليات، وغرفة الصدمات بـ 4 أسرة، وإضافة معمل طواريء للمستشفى وبنك للدم.





وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية تحت إشراف جهة رفيعة، حيث تم رفع كفاءة قسم الأشعة بالمستشفى وتزويده بجهازي Sonar وجهاز MRI، وزيادة عدد أجهزة CT لتصبح جهازين بدلًا من جهاز واحد، وزيادة أجهزة X-Ray لتصبح 3 أجهزة بدلًا من جهازين.





وذكر د. هالة صلاح عميد كلية الطب، أنه تم زيادة عدد الأسرة في مستشفى الاستقبال والطواريء من 25 سرير إلى 113 سرير، وزيادة أسرة الرعاية المركزة من 5 أسرة إلى 15 سريرا، وزيادة عدد الأسرة في قسم العظام من 4 إلى 8 أسرة مقسمة بين 4 أسرة للكشف و4 أسرة تجبيس، وزيادة أسرة قسم الحوادث والنزيف من 3 أسرة إلى 9 أسرة، وإضافة واستحداث شبكات مقاومة وانذار الحريق، وشبكة الغازات Aid Head Bed Unit+، وشبكات التيار الخفيف والمراقبة، ومحطة الكهرباء التي تتضمن محولين ومولد.





جدير بالذكر أن مستشفيات قصر العيني تشهد عملية تطوير شاملة تنفيذا لمشروع تطوير قصر العيني 2020، والذي تعمل عليه جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت منذ فترة، وتمكنت من إنجاز مراحل كبيرة منه، حيث يهدف المشروع إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العيني لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاه علي عاتقه في هذا المجال.





قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقوم من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني بإعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة ونظامها blackboard والإستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أعدت فيديو جديدا لتعريف الطلاب بالصفحة الرئيسية Home Page وقائمة المحتويات وما تشمله من أدوات وروابط وصفحات ويب، حيث يتحكم فيها الأستاذ في المحتوى والتعديل عليه وتحديثه باستمرار، وإضافة الروابط وصفحات الويب، وعرض المصادر التعليمية والتكليفات والاستطلاعات والواجبات التي على الطالب إنجازها.





جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.





وتضم المنصة أيضًا مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى. علاوة على نظام تأميني على اعلى مستوى للحفاظ علي سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.





كان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن مع بداية العام الدراسي الجديد إطلاق أكبر منصة تعليمية ذكية للجامعة وأنظمتها الذكية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكبر عدد من الطلاب يبلغ نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، كما أن المقررات الدراسية يصل عددها إلى 14 ألف مقرر في الفصلين الدرسيين وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا للبرمجيات الدولية بهذا العدد الضخم من الطلاب والمقررات الدراسية