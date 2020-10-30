تحصين 220 ألف رأس ماشية وتطهير 25 سوقًا في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.





قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الحملات تمكنت من تحصين 220 ألف رأس ماشية.





وأشار إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تحصين 36480 طائرًا من الأمراض الوبائية، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 25 سوقا، و24 رياشة، ومعاينة 18مزرعة، وسحب 60 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 20 تصريح نقل طيور، بإجمالي 22240 طائرًا، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.





وأكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.



