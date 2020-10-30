مائدة مستديرة بالأقصر.. توقعات بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

نظمت مؤسسة السادات للتنمية جلسة المائدة المستديرة حول الصحة العامة والظواهر المصاحبة لكورونا " كوفيد 19 " وذلك ضمن برنامج الحوار المصري البريطاني لتبادل الخبرات .





حاضر في الجلسة التي عقدت بقاعة أحد الفنادق الخاصة بالأقصر كل من الدكتورة عفاف عبد الباسط مدير المعمل الإقليمي لبحوث الصحة الحيوانية ودكتوراه في الطب البيطري ومتخصص في إدارة المخاطر البيولوجية والدكتور محمد خضر رئيس قسم الاجتماع بكلية الاداب جامعة جنوب الوادى.

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شهدت الندوة مداخلات من عضو القسم السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة هنري ويلز والباحث الاقتصادي أيمن هدهود والباحث السياسي محمد حنفى والاعلامية فيولا فهمى .





أكدت الدكتورة عفاف عبد الباسط خلال كلمتها التي تحدثت فيها عن تاريخ ظهور الفيروس وتطوره وكيفية الحفاظ على الصحة العامة، أنه متوقع حدوث موجة ثانية خاصة مع زيادة اعداد المصابين ودخول فصل الشتاء والتعرض لنزلات البرد والأنفلونزا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب امرض الشتاء عامة مثل ادوار البرد و الانفلونزا و كذلك كوفيد-١٩.





واستعرض الدكتور محمد خضر ما ترتب علي الفيروس من تأثيرات اجتماعية ساهمت احيانا في ارتفاع معدلات الجرائم كما ادت في اوقات اخري الي تحقيق تقارب اسري بسبب العزلة المنزلية مستشهدًا بما ذكره المؤرخ والمفكر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في كتابه مقدمة ابن خلدون عن وباء الطاعون والأوبئة بمعطيات تاريخية وسياسية وديموغرافية وتطور الحياة والنهضة العمرانية .





أكد أسامة بديع مسؤول مؤسسة السادات للتنمية اهمية توعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي الصحة العامة لافتا الي ان المائدة بداية لسلسة جلسات وحوارات لتوعية اكبر عدد من المواطنين ونقل خبرات المختصين اليهم حفاظًا علي السلامة العامة للمجتمع المصري .





وقال محمد القريفان منسق مؤسسة السادات للتنمية بالأقصر ان المائدة عقدت تحت رعاية محمد انور السادات رئيس مجلس إدارة مؤسسة السادات للتنمية لافتا إلي أنها استهدفت توعية المشاركين حول الظواهر المصاحبة لكوفيد 19 من تاثيرات اجتماعية كالعنف الاسرى والاجتماعى والتاثيرات الاقتصادية والمالية وتداعيتها علي العمالة غير المنتظمة ونسب العنف ومعدل الجرائم.



