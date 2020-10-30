لم يسددوا جدية التصالح.. إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بـ الفيوم

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه تم تنفيذ إزالة تعديات فى المهد اليوم الجمعة بجهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية بالتعاون بين مجالس المدن والأقسام الشرطية.





وأضاف، أن الأبنية التي جرى إزالتها تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة وهي جدية التصالح وأيضا مبان فورية في المهد، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف المرور على مدار الساعة لتصدى للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية.













وقام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز المحافظة.





ونفذت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم إزالة تعدى على الأراضي الزراعية بناحية قحافة بمساحة ١٨ سهما وأيضا جمعية الإعلام تم إزالة تعدي على مساحة ١٨ سهم بحضور المهندس ناصر ميلاد ذكى مدير المكافحة لمركز الفيوم و المهندس سيد احمد محمود رئيس قسم الحماية بمركز الفيوم والمهندس جمال عبد الحليم مسؤول التعديات ورئيس القسم الهندسى بحى شرق بالغيوم والمهندس مدير جمعية قحافة ومهندس مدير جمعية الاعلام ومسؤول المجلس محلى قرية زاوية الكرادسة.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزاله حالة تعدى علي الأرض الزراعية ناحية جمعية سنورس ثاني حوض السبعة علي مساحة 12سهم في وجود الإدارة الزراعية والجمعية ومجلس المدينة وقوات الشرطة بقيادة مأمور مركز سنورس.