نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة عايدة عبدالعزيز.. 4 أعراض لـ الزهايمر.. ميس حمدان تثير الجدل بملابس الهالوين.. استخدام غير متوقع لمشروبات الأعشاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









تساعد مشروبات الأعشاب في علاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية ليس هذا وحسب بل والتجميلية ايضا ولكن الكثير منا لايعرف الطرق المختلفة لاستخدام هذه المشروبات.

ونعرض لكم اهم استخدامات مشروبات الأعشاب غير المعروفة بيننا وذلك وفقا لما عرضه موقع "brightside".











تصدرت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد التصريحات الأخير لنجلها -شريف أحمد عبد الحليم- الذي كشف عن حكايتها بعد الإصابة بـ الزهايمر، مؤكدا أنه لا يسأل عنها أحد من الوسط الفني.



