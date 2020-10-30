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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة عايدة عبدالعزيز.. 4 أعراض لـ الزهايمر.. ميس حمدان تثير الجدل بملابس الهالوين.. استخدام غير متوقع لمشروبات الأعشاب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:59 م
عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


تساعد مشروبات الأعشاب في علاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية ليس هذا وحسب بل والتجميلية ايضا ولكن الكثير منا لايعرف الطرق المختلفة لاستخدام هذه المشروبات.

ونعرض لكم اهم استخدامات مشروبات الأعشاب غير المعروفة بيننا وذلك وفقا لما عرضه موقع "brightside".


تصدرت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد التصريحات الأخير لنجلها -شريف أحمد عبد الحليم- الذي كشف عن حكايتها بعد الإصابة بـ الزهايمر، مؤكدا أنه لا يسأل عنها أحد من الوسط الفني. 


يعاني الكثير من الأشخاص بسبب فيروس كورونا، وتظهر عليهم الكثير من الأعراض، قد تستمر المناعة ضد العدوى لمدة 5 أشهر أو أكثر ، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Science.


نشرت الفنانة ميس حمدان، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة ومثيرة للجدل.


نشرت الإعلامية بوسي شلبي ، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة.

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