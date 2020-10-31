جامعة عين شمس في أسبوع .. تتقدم 19 مركزًا في تصنيف us NEWS الأمريكي... وطب عين شمس من أفضل 200 كلية عالميا لأول مرة بتصنيف Times الإنجليزي

جامعة عين شمس في أسبوع:

تتقدم ١٩ مركزًا في تصنيف us NEWS مقارنة بالعام الماضي

طب عين شمس من أفضل ٢٠٠ كلية في العالم لأول مرة بتصنيف Times الإنجليزي

عميد ألسن عين شمس تشارك في فعاليات "مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تتقدم ١٩ مركزًا في تصنيف us NEWSمقارنة بالعام الماضي.









أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.





و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:





في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152





، وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز608 .





ومن جانبها أوضحت أ.د.شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع التعاون الدولى والتبادل الأكاديمي بالجامعة





أن ذلك التصنيف يعتمد على قاعدة البيانات الشهيرة CLARIVATE (SCIENCE OF WEB





‏ANALYTICS )





ولافتة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى عدة معايير ترتكز على النجاح الأكاديمى للجامعة ، وفي مقدمتها سمعة الأبحاث العلمية والإقليمية المنشورة بكل عام وأثرها وحجم التعاون الدولي وعدد درجات الدكتوراه الممنوحة خلال العام بكل جامعة ، و أضافت أن الإدارة العليا للجامعة حرصت على دفع عجلة التقدم فى التصنيفات الدولية بكافة قطاعات وكليات ومعاهدالجامعة ، وهو ما انعكس بدوره على تقدم الجامعة فى تلك التصنيفات.





و أشار د. أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة إلى أن ما حققته الجامعة من تقدم فى تصنيف NEWS US يأتى ثمار الدعم الذى يتلقاه فريق العمل بالمكتب فى الآونة الأخيرة على مستوى مختلف قطاعات الجامعة.





















اعلنت جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ارتفاع تقييم كلية الطب جامعة عين شمس لعام 2021 في تصنيف

‏Times Higher الانجليزي Education

إلي 176 - 200 علي مستوي كليات الطب العالمية و ذلك بتميز ملحوظ في الاستشهادات البحثية و التوجه الدولي للتعليم و الانفتاح علي العالم الخارجي في اطار الاتفاقيات الدولية التي من شـأنها تحسين وضع التعليم والخدمة الصحية.

يذكر أن القطاع الصحى بجامعة عين شمس يشهد تقدما متميزا للعام الثالث علي التوالي حيث تراوح تصنيفه بين 251 - 300 عام 2020.

















أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن اللغة العربية وصلت إلى دولة الصين الصديقة مطلع القرن السابع الميلادى مع دخول الإسلام هناك حيث بدأ تعليم اللغة العربية من خلال المساجد الإسلامية، جاء ذلك خلال كلمتها في فاعليات الصالون الثقافي الأول لفصل كونفشيوس بجامعة عين شمس، و الذي يقام هذا الشهر بالتعاون مع كلية الألسن تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، إشراف أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.إسراء عبد السيد مدير فصل كونفوشيوس، بعنوان "مستقبل اللغة العربية في الجامعات الصينية"، و بمشاركة لفيف من أساتذة اللغات العربية و الصينية في الجامعات المصرية و نظرائهم في الصينية.





و تابعت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، مؤكدة على أن تعليم اللغة العربية في الصين شهد حراكًا حقيقيا مع بدايات القرن العشرين، حيث بدأت دولة الصين الصديقة في إنشاء عدد من الأقسام ثم الكليات لدراسة اللغة العربية، و في الثمانينات بدأ يتم إنشاء برامج دراسات عليا لدراسة اللغة العربية.





و عن دور الجامعات المصرية، أوضحت أن جامعات القاهرة و عين شمس و الأزهر شنت برامج لدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدة على أهمية متابعة الصعوبات التى تواجة عملية نشر اللغة العربية في دولة الصين الصديقة؛ والتى تتمركز في إعداد المدربين سواء الصينيين والمصريين و العرب لتأهيلهم بشكل أفضل و رفع مستواهم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.





و طرحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، عدد من النقاط التى من شأنها تحسين عملية تعليم اللغة العربية في دولة الصين الشقيقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنية بعد إنتشار جائحة كورونا؛ أصبح لا بديل عن الإعتماد على المنصات الإلكترونية لزيادة معدلات إنتشار اللغة العربية في الصين، و تعتمد كلية الألسن بجامعة عين شمس على نظام تعليم عن بعد خاص بها من العام الماضي في العملية التعليمية و يتم من خلالها التواصل مع الطلاب الصينيين الدارسين بالكلية، و دعت الجانب الصيني لإرسال طلابهم للدراسة ببرنامج الترجمة من و إلى اللغة العربية لغير الناطقين بها، و برنامج الدراسات العليا للغة العربية لغير الناطقين بها والذي تنفرد بة كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط.