القضاء السويسري يصدر حكما على رئيس"beIN Sports" بعد اتهام بفساد

أصدر القضاء السويسري، حكما ببراءة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، بشأن اتهامات الفساد حول حقوق بث مونديالي 2026 و2030.





وذكرت تقارير إعلامية أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يومًا مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وكان فالك يواجه اتهاما بالحصول من القطري الخليفي على حق الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" القطرية على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.





وواجه الخليفي اتهامات بتحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد وإدارة غير نزيهة.





وفي وقت سابق طالبت النيابة بسجن القطري لمدة 28 شهرا وفالك 3 سنوت.



