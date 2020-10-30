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اقتصاد

ثبات أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:00 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى حيث شهدت ثبات في الأسعار.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.77 جنيه للشراء و 51.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.43 جنيه للشراء و 41.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 21.76 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

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