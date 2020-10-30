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توك شو

حفيد كمال الشناوي: كنت خايف يتقال إني مبعرفش أمثل وأضر بسمعة جدي.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الفنان عمر الشناوى، حفيد الفنان الكبير كمال الشناوي، إنه يعشق الفن منذ صغره، معقبا: "زمان مكنتش فيه  قنوات بتعرض أفلام كتير؛ فكنت بأجر أفلام كل يوم  خميس انا وبابا، ونقعد نتفرج عليها كتير".

وتابع عمر الشناوى، خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر "صدى البلد"، بالرغم من حبي للفن لكن لم أفكر يوما فى دخول مجال التمثيل.

وأوضح حفيد كمال الشناوى قائلا: "دخلت التمثيل صدفة، واحد صاحبى كان عاوز يمثل وفضل يزن عليا عشان ناخد ورشة تمثيل ورحنا قابلنا مدرب التمثيل وخدت الورشة، وبعدها بـ 6 شهور لقيت مدرب التمثيل بيكلمنى ورشحني لدور فنى".

وتابع عمر الشناوى، فى البداية رفضت العمل لكن مع إصرار مدرب التمثيل وافقت.

وعن الربط بين اسم عمر الشناوى وجده الفنان القدير كمال الشناوى، قال: "هو فخر ليا فى جميع الحالات، مسئولية أكتر ما هى ميزة، خايف أضر بسمعة جدى ويتقال حفيد كمال الشناوى مش بيعرف يمثل".

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